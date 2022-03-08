Santos oficializa Orlando Ribeiro como novo técnico do time Sub-20

O Santos oficializou o técnico Orlando Ribeiro como novo comandante da categoria Sub-20. A informação da contratação do treinador foi antecipada pelo LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE na semana passada. Ele comemorou a chegada no Peixe e revelou a felicidade por poder atuar no time do Rei.- Desde já agradeço por meu nome ter sido lembrado pra assumir o Sub-20 do Santos. É uma honra vir trabalhar num clube como esse. Mesmo com toda a situação que vivemos fora do mundo do futebol, a gente poder comemorar uma chegada num clube tão grande quanto o Santos é especial. Fico muito honrado, muito feliz e sei que teremos bastante trabalho, estamos preparados para isso - comemorou Orlando.

- É a casa do Rei, o Rei do Futebol. Aqui tem uma energia muito boa, todos nós sabemos o que representa. É a Vila mais famosa do mundo. Conheço vários torcedores santistas, amigos e irmãos meus que estão muito felizes, assim como eu estou muito feliz. Tenho certeza que essa felicidade vai me acompanhar no restante dos dias em que eu estiver aqui - disse.Formado em Educação Física, Orlando tem a Licença PRO de Treinadores da CBF e acumula passagens e títulos por diversos clubes como jogador e treinador. Seu trabalho mais marcante nas categorias de base foi pelo São Paulo, clube no qual esteve por 11 anos com passagens pelo comando técnico das categorias Sub-15, Sub-17 e Sub-20.

Pelo Sub-20 no São Paulo foi Campeão da Copinha 2019, inclusive comandou o meia Ed Carlos atualmente no Santos. Além do vice-campeonato da Copa Ipiranga RS 2018, conquistou Super Copa e a Copa do Brasil nos anos de 2018. No Sub-17 conquistou a FAM Cup em 2018 Fam Cup, Copa Belo Horizonte em 2017, Campeonato Paulista 2016 e Copa Belo Horizonte em 2016 e Campeonato Paulista em 2015.

Depois de onze anos no São Paulo, o treinador passou os últimos sete meses no Sub-17 Palmeiras. No rival, conquistou a Fam Cup e venceu o Santos na edição, foi vice-campeão do Paulista e ficou em terceiro na Copa do Brasil. Foram 34 jogos com 27 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Ele também é detentor das maiores goleadas do Allianz Parque nas vitórias do Palmeiras sobre Confiança e Desportiva Paranaense por 10 a 0 e 9 a 0, respectivamente, em jogos válidos pela Copa do Brasil Sub-17.

O treinador explicou como quer ver a categoria atuando dentro de campo e ressaltou a qualidade da base santista.

- Eu sou um ex-atleta. Acredito que eu possa ajudar os garotos a saber do que eles precisam dentro de campo, ajudar com o sentimento que eles têm, de estarem próximos ao profissional, como é na categoria Sub-20. Quero passar minha experiência, minha vivência. Vamos acompanhar a metodologia, o DNA do Santos. Todas as equipes que passei sempre jogaram no ataque, pressionando, mas sempre falo que para jogar no ataque temos que treinar a defesa. E é isso que vamos fazer. Teremos uma equipe forte defensivamente, mas buscando sempre o ataque - destacou.

- Chegar numa final de Copa São Paulo é muito difícil, então a gente sabe que tem muita qualidade na base do Santos, além de ser uma camisa muito pesada. Todos os garotos querem um dia jogar no Santos, então temos que utilizar esses fatores ao nosso favor. Sabemos que no ano passado tivemos uma campanha irregular, mas no final o Clube conseguiu se ajustar. Não estamos aqui para mudar nada totalmente, estamos aqui para cooperar com o nosso trabalho - concluiu.

A categoria Sub-20 do Santos passou por diversas mudanças. Depois da Copa São Paulo com Elder Campos, Edu Dracena fechou um acordo com o Wesley Carvalho para assumir o Sub-20. Antes de comandar a equipe, o treinador trocou o Santos pelo Athletico-PR e deixou o clube em buscas de opções até encontrar Orlando Ribeiro no mercado.