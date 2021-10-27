Santos oficializa Edu Dracena como novo executivo de futebol

Crédito: Reprodução/Santos

O Santos oficializou a chegada do ex-jogador Edu Dracena como novo executivo de futebol do clube na tarde desta quarta-feira. Ele já começou os trabalhos com o grupo e vai acompanhar o elenco na partida contra o Fluminense, na Vila Belmiro, pelo Brasileiro e estará presente todos os dias no CT Rei Pelé, nos jogos e apoiará o time com sua experiência e liderança.Na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, a diretoria começou a se movimentar para evitar um rebaixamento inédito do Alvinegro. Na terça-feira, desligou André Mazzuco e Jorge Andrade dos seus cargos de executivo de futebol e gerente de esportes, respectivamente.

O presidente do Santos, Andres Rueda, destacou como ponto fundamental para a sua escolha a grande experiência que acumulou como jogador e, mais recentemente, como gestor, tendo uma ótima interlocução com atletas. Também citou seu espírito de liderança e seriedade.