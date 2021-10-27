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futebol

Santos oficializa Edu Dracena como novo executivo de futebol

Ex-zagueiro vai assumir a vaga aberta com a saída de André Mazzuco...

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 15:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 out 2021 às 15:26
Crédito: Reprodução/Santos
O Santos oficializou a chegada do ex-jogador Edu Dracena como novo executivo de futebol do clube na tarde desta quarta-feira. Ele já começou os trabalhos com o grupo e vai acompanhar o elenco na partida contra o Fluminense, na Vila Belmiro, pelo Brasileiro e estará presente todos os dias no CT Rei Pelé, nos jogos e apoiará o time com sua experiência e liderança.Na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, a diretoria começou a se movimentar para evitar um rebaixamento inédito do Alvinegro. Na terça-feira, desligou André Mazzuco e Jorge Andrade dos seus cargos de executivo de futebol e gerente de esportes, respectivamente.
O presidente do Santos, Andres Rueda, destacou como ponto fundamental para a sua escolha a grande experiência que acumulou como jogador e, mais recentemente, como gestor, tendo uma ótima interlocução com atletas. Também citou seu espírito de liderança e seriedade.
Edu falará em coletiva de imprensa nesta quarta-feira, às 16 horas, com transmissão ao vivo pelo YouTube e Facebook do Santos FCComo jogador, Dracena chegou ao Santos em 2009 vindo do Fernerbahçe, da Turquia, sob desconfiança por conta de problemas físicos. Mas com bom futebol, logo ganhou a titularidade e a tarja de capitão da equipe. O zagueiro ficou no Peixe até o final de 2014 e foi um dos líderes do Santos nesses cinco anos em que atuou na Vila Belmiro. Além da Libertadores, venceu o Paulista três vezes, a Copa do Brasil e a Recopa. Com a camisa alvinegra fez 227 jogos e marcou 17 gols.

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