Santos oficializa chegada de dois reforços ex-Coritiba para o Sub-23

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O Santos oficializou as chegadas do meio-campista Luiz Henrique e do atacante Pablo Thomaz. A informação das contratações foi antecipada pelo LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE, na manhã desta quarta-feira. Os dois jogadores do Coritiba, que estavam no Coritiba, devem integrar a equipe Sub-23 sob o comando do técnico Pablo Fernandez e podem estrear na Copa Paulista neste segundo semestre.Aos 22 anos, o meia Luiz Henrique fez parte da negociação que envolve dívidas do time paranaense com o Peixe em relação às contratações de Cléber Reis e Rafael Longuine. Ele estava no Coritiba desde os 13 anos e começou a figurar no profissional em 2019. Apesar da grande expectativa, o atleta nunca se firmou entre os principais destaques do time. A promessa tinha contrato até o fim de 2021 e não entrou em acordo para renovação.

Pelo Verdão do Paraná, Luizinho, como é conhecido, disputou 15 jogos da Série A, 14 de Série B, uma partida da Copa do Brasil e uma do Paranaense, balançando as redes em duas oportunidades. Em 2021, foram apenas seis jogos e marcou um gol, que classificou o Coxa para a segunda fase da Copa do Brasil, contra o Operário-PR.

- Muito feliz de vestir essa camisa grandiosa. Espero dar muito alegria para a torcida santista - disse o meia.O atacante Pablo Thomaz, de 21 anos, foi revelado nas categorias de base do Coritiba e rescindiu o contrato com o clube paranaense. Ele foi artilheiro nas categorias de base do Coxa, mas não consegui se firmar na equipe profissional. Ele fez 20 partidas pelo clube, sendo oito como titular, e não marcou gol. Ele não estava nos planos do técnico Gustavo Morínigo.

Em 2020, o atacante chegou a ser emprestado para o Red Bull Brasil e disputou a Série A2 do Campeonato Paulista. Ele fez 15 jogos pelo clube e marcou três gols.