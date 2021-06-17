Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Santos oficializa a renovação do volante Sandry até 2026

Jogador tinha contrato até 2022, mas acertou por mais quatro temporadas...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 jun 2021 às 15:11

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 15:11

Crédito: Reprodução/ SantosFc
O Santos anunciou a renovação do volante Sandry na tarde desta quinta-feira. O novo contrato do jogador com o clube vai até 31 de maio de 2026. Ele tinha vínculo até 31 de julho de 2022, mas o presidente Andres Rueda se antecipou e iniciou as negociações antes para manter o Menino da Vila e comemora desfecho.- Estou muito contente por esse desfecho. A gente vinha conversando há bastante tempo. Eu considero isso uma contratação para o Santos. O Sandry é muito importante para o clube, não só na parte esportiva, mas por representar nossos Meninos da Vila. É um dia feliz para toda a nação santista - disse Rueda.
Natural de Itabuna, interior baiano, Sandry tem 36 jogos no elenco profissional e também comemorou o novo contrato, ressaltando sua ligação com o clube.
- Felicidade muito grande renovar com o clube que eu torço desde pequeno. Desde quando comecei a assistir futebol, eu gosto do Santos. Com certeza, é um sonho realizado - afirmou o jogador de apenas 18 anos.- A maior parte da minha vida foi dentro do clube. O amor e o respeito são muito grandes e espero retribuir por tudo que o Santos fez por mim. Vim de uma cidade pequena no interior da Bahia, mas me adaptei rápido, me senti em casa. O primeiro dia que entrei na Vila foi especial. Sempre tive o sonho de conhecer e jogar no estádio - finalizou o jogador.
Sandry se recupera de uma cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho direito e deve perder o resto da temporada do Santos. O jogador teve um entorse no joelho direito em um treino no mês de abril e o resultado do exame apontou a lesão no ligamento cruzado. O jovem jogador ainda falou da recuperação.
- Está muito boa. Fico a maior parte do tempo no CT (Rei Pelé), de manhã e de tarde, e quando chegou em casa à noite, eu trato também. Está bem melhor do que imaginava, evolução muito boa. Certeza de que irei voltar mais forte - explicou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados