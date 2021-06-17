Santos oficializa a renovação do volante Sandry até 2026

Crédito: Reprodução/ SantosFc

O Santos anunciou a renovação do volante Sandry na tarde desta quinta-feira. O novo contrato do jogador com o clube vai até 31 de maio de 2026. Ele tinha vínculo até 31 de julho de 2022, mas o presidente Andres Rueda se antecipou e iniciou as negociações antes para manter o Menino da Vila e comemora desfecho.- Estou muito contente por esse desfecho. A gente vinha conversando há bastante tempo. Eu considero isso uma contratação para o Santos. O Sandry é muito importante para o clube, não só na parte esportiva, mas por representar nossos Meninos da Vila. É um dia feliz para toda a nação santista - disse Rueda.

Natural de Itabuna, interior baiano, Sandry tem 36 jogos no elenco profissional e também comemorou o novo contrato, ressaltando sua ligação com o clube.

- Felicidade muito grande renovar com o clube que eu torço desde pequeno. Desde quando comecei a assistir futebol, eu gosto do Santos. Com certeza, é um sonho realizado - afirmou o jogador de apenas 18 anos.- A maior parte da minha vida foi dentro do clube. O amor e o respeito são muito grandes e espero retribuir por tudo que o Santos fez por mim. Vim de uma cidade pequena no interior da Bahia, mas me adaptei rápido, me senti em casa. O primeiro dia que entrei na Vila foi especial. Sempre tive o sonho de conhecer e jogar no estádio - finalizou o jogador.

Sandry se recupera de uma cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho direito e deve perder o resto da temporada do Santos. O jogador teve um entorse no joelho direito em um treino no mês de abril e o resultado do exame apontou a lesão no ligamento cruzado. O jovem jogador ainda falou da recuperação.