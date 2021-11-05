Santos oficializa a contratação do novo gerente de futebol

O Santos anunciou na tarde desta sexta-feira (5) a contratação de Guilherme Lipi, novo gerente de futebol do Santos. Advogado de formação, o profissional trabalha com o futebol há 14 anos e tem boa experiência em gestão, sobretudo na administração de contratos e relacionamento com as entidades e outros clubes. Ele chega indicado por Edu Dracena, novo executivo de futebol do Clube.Guilherme Maziero Lipi tem 37 anos e nasceu em Mococa, no interior paulista. Trabalhou em empresas ligadas ao Direito e em 2007 começou com o futebol. Entre os clubes que já atuou está o Palmeiras. No futebol do Peixe, cuidará da estrutura e da parte administrativa, além de auxiliar em contratos e ajudar no relacionamento com as entidades ligadas ao futebol e outros times. Também será o responsável pela ligação com os outros departamentos do clube.O profissional chegou para assumir o cargo de gerente de futebol do clube, posição deixada recentemente por Jorge Andrade. Guilherme Lipi iniciou os trabalhos no clube nesta semana.