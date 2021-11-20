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futebol

Santos não vence o Corinthians na Arena desde a Copa do Brasil de 2015

Peixe precisa quebrar um jejum de seis anos na partida deste domingo...
LanceNet

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Publicado em 

20 nov 2021 às 11:00

Publicado em 20 de Novembro de 2021 às 11:00

O Santos vai enfrentar o Corinthians neste domingo, às 16h, na Neo Química Arena pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na reta final da competição, o Peixe quer uma vitória fora de casa para se afastar da zona de rebaixamento, mas precisa quebrar um jejum: voltar a vencer o Corinthians na Arena.A última vitória do Santos na casa do rival foi no dia 26 de agosto de 2015, pelo confronto de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Na ocasião, a equipe santista venceu o Corinthians por 2 a 1 com gols de Gabriel Barbosa e Ricardo Oliveira. O Peixe já tinha vencido o duelo de ida por 2 a 0 na Vila Belmiro e eliminou o adversário na própria casa deles.
Desde naquela classificação na Copa do Brasil, o Santos teve 11 jogos na Arena Itaquera hoje Neo Química Arena. Foram seis derrotas e cinco empates com 13 gols sofridos e apenas 4 marcados.Veja os últimos jogos do Santos na casa do Corinthians:
20/09/2015 – Santos 0 x 2 Corinthians – Campeonato Brasileiro – Arena Itaquera01/06/2016 – Santos 0 x 1 Corinthians – Campeonato Brasileiro – Arena Itaquera04/03/2017 – Santos 0 x 1 Corinthians – Campeonato Paulista – Arena Itaquera03/06/2017 – Santos 0 x 2 Corinthians – Campeonato Brasileiro – Arena Itaquera06/06/2018 – Santos 1 x 1 Corinthians – Campeonato Brasileiro – Arena Itaquera13/01/2019 – Santos 1 x 1 Corinthians – Amistoso – Arena Itaquera10/03/2019 – Santos 0 x 0 Corinthians – Campeonato Paulista – Arena Itaquera31/03/2019 – Santos 1 x 2 Corinthians – Campeonato Paulista – Arena Itaquera26/10/2019 – Santos 0 x 0 Corinthians – Campeonato Brasileiro – Arena Itaquera02/02/2020 – Santos 0 x 2 Corinthians – Campeonato Paulista – Arena Itaquera07/10/2020 – Santos 1 x 1 Corinthians – Campeonato Brasileiro – Arena Itaquera
Crédito: Santosempatouem1a1comoCorinthiansnoúltimoclássicoemItaquera(RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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