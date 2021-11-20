Santos não vence o Corinthians na Arena desde a Copa do Brasil de 2015

O Santos vai enfrentar o Corinthians neste domingo, às 16h, na Neo Química Arena pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na reta final da competição, o Peixe quer uma vitória fora de casa para se afastar da zona de rebaixamento, mas precisa quebrar um jejum: voltar a vencer o Corinthians na Arena.A última vitória do Santos na casa do rival foi no dia 26 de agosto de 2015, pelo confronto de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Na ocasião, a equipe santista venceu o Corinthians por 2 a 1 com gols de Gabriel Barbosa e Ricardo Oliveira. O Peixe já tinha vencido o duelo de ida por 2 a 0 na Vila Belmiro e eliminou o adversário na própria casa deles.