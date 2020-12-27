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futebol

Santos não vê clima de revanche contra algoz de última eliminação

Neste domingo, Peixe enfrenta o Ceará, responsável pela última eliminação na temporada. Além do revés, Alvinegro deixou de arrecadar cerca de R$ 3,3 milhões...

Publicado em 27 de Dezembro de 2020 às 08:10

LanceNet

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Publicado em 

27 dez 2020 às 08:10
Crédito: Sandry, em Grêmio 1x1 Santos (Ivan Storti/Santos
Após dois meses, o Santos volta a encarar o Ceará, algoz da eliminação da Copa do Brasil. O duelo acontece neste domingo, às 18h15 (de Brasília), válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Ceará não complicou o Santos somente dentro de campo, mas também fora dele. O clube paulista deixou de arrecadar R$ 3,5 milhões e encontrou dificuldades para arcar com os pagamentos do elenco santista no mês de outubro. O Peixe precisou recorrer a outros recursos, como verbas adiantadas do Paulistão-21 e mecanismos de solidariedade de contratos de jovens jogadores negociados nos últimos anos.
Mesmo com os problemas enfrentados, o Santos não encara o duelo deste domingo como revanche. O confronto, inclusive, é direto. O Alvinegro é o oitavo colocado, com 38 pontos, enquanto o Vovô está em 10º lugar, com 35.- Não temos esse sentimento. É um jogo fundamental para as nossas pretensões no campeonato e temos consciência do que precisamos fazer para sairmos com os três pontos. O que aconteceu fica no passado - falou Sandry, com exclusividade ao LANCE!.
E Sandry tem chance de ser titular. Mesmo com Cuca não definindo o time titular, a tendência é que o volante possa formar o trio com Diego Pituca e Soteldo no meio-campo.
Um possível Santos é: John; Vinicius Balieiro, Luan Peres, Laércio (Luiz Felipe) e Felipe Jonatan; Diego Pituca, Sandry e Soteldo; Lucas Braga, Kaio Jorge e Marinho.

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