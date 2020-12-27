Santos não vê clima de revanche contra algoz de última eliminação

Crédito: Sandry, em Grêmio 1x1 Santos (Ivan Storti/Santos

Após dois meses, o Santos volta a encarar o Ceará, algoz da eliminação da Copa do Brasil. O duelo acontece neste domingo, às 18h15 (de Brasília), válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Ceará não complicou o Santos somente dentro de campo, mas também fora dele. O clube paulista deixou de arrecadar R$ 3,5 milhões e encontrou dificuldades para arcar com os pagamentos do elenco santista no mês de outubro. O Peixe precisou recorrer a outros recursos, como verbas adiantadas do Paulistão-21 e mecanismos de solidariedade de contratos de jovens jogadores negociados nos últimos anos.

Mesmo com os problemas enfrentados, o Santos não encara o duelo deste domingo como revanche. O confronto, inclusive, é direto. O Alvinegro é o oitavo colocado, com 38 pontos, enquanto o Vovô está em 10º lugar, com 35.- Não temos esse sentimento. É um jogo fundamental para as nossas pretensões no campeonato e temos consciência do que precisamos fazer para sairmos com os três pontos. O que aconteceu fica no passado - falou Sandry, com exclusividade ao LANCE!.

E Sandry tem chance de ser titular. Mesmo com Cuca não definindo o time titular, a tendência é que o volante possa formar o trio com Diego Pituca e Soteldo no meio-campo.