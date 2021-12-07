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futebol

Santos não terá Marcos Leonardo e Raniel contra o Cuiabá

Jogadores receberam o terceiro amarelo contra o Flamengo e terão de cumprir suspensão...
LanceNet

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Publicado em 

07 dez 2021 às 15:22

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 15:22

A vitória santista contra o Flamengo no Maracanã por 1 a 0 foi muito comemorada pelo jogadores do Santos e comissão técnica. Agora, o Peixe tem um novo objetivo: lutar por uma vaga na Taça Libertadores, que matematicamente ainda é possível.O técnico Fábio Carille, porém, não contará com dois jogadores, um deles titular e importante nessa reta final de campeonato: o atacante Marcos Leonardo. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo no duelo contra a equipe carioca e está fora da última rodada do Brasileirão. Raniel, também suspenso, não poderá atuar.
Uma das possibilidades poderia ser o atacante destaque da base Rwan Seco, grande artilheiro da equipe Sub-20. Porém, Carille descartou a presença do jogador. Diego Tardelli, fora dos últimos jogos, também não tem presença garantida.- Não vamos falar de jogador que não está começando comigo (Rwan). Esse menino não trabalhou comigo, não sei quem é, não pude ver muito a base. Está fora. O Tardelli eu não sei, não trabalhou comigo ainda. Vamos ver como ele se apresenta. O Léo Baptistão ficou mais de 40 dias sem fazer um jogo. Ainda não decidi - explicou o treinador.
Crédito: MarcosLeonardofezogoldavitóriadoSantosdiantedoFlamengo(Foto:Divulgação/Santos

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