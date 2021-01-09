Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Santos não tem novos casos de Covid para o clássico contra o São Paulo

Testes realizados nos jogadores e membros da comissão técnica na sexta-feira deram negativo. Todos voltarão a ser testados domingo, visando ao duelo contra o Boca Juniors...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 jan 2021 às 17:22

Publicado em 09 de Janeiro de 2021 às 17:22

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos informou na tarde deste sábado que todos os atletas e membros da comissão técnica que realizaram exames de Covid-19 na última sexta-feira testaram negativo para a doença.Na manhã deste domingo, elenco e comissão técnica farão um novo teste de coronavírus no hotel, em São Paulo, válido para o duelo de volta contra o Boca Juniors, na Vila Belmiro. Os membros da delegação que não viajaram para São Paulo irão realizar o teste deste domingo no CT Rei Pelé.Existia uma grande preocupação dos torcedores santistas com possíveis novos casos da doença no elenco, depois que John e Wagner Leonardo testaram positivo na saída da Argentina. Os dois são, até agora, os únicos desfalques para o jogo contra o Boca.
O Peixe visita o São Paulo, neste domingo, 16h, no Morumbi, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida contra o Boca Juniors será na quarta-feira, na Vila Belmiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pela primeira vez, lista tríplice para o TRE-ES vai ser composta só por mulheres
Imagem de destaque
Governo quer liberar R$ 7 bilhões do FGTS a 10 milhões de trabalhadores, diz ministro
Imagem de destaque
Proteína vegetal: 5 receitas leves e saudáveis para almoço e jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados