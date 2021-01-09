Santos não tem novos casos de Covid para o clássico contra o São Paulo

O Santos informou na tarde deste sábado que todos os atletas e membros da comissão técnica que realizaram exames de Covid-19 na última sexta-feira testaram negativo para a doença.Na manhã deste domingo, elenco e comissão técnica farão um novo teste de coronavírus no hotel, em São Paulo, válido para o duelo de volta contra o Boca Juniors, na Vila Belmiro. Os membros da delegação que não viajaram para São Paulo irão realizar o teste deste domingo no CT Rei Pelé.Existia uma grande preocupação dos torcedores santistas com possíveis novos casos da doença no elenco, depois que John e Wagner Leonardo testaram positivo na saída da Argentina. Os dois são, até agora, os únicos desfalques para o jogo contra o Boca.