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futebol

Santos não perdia por quatro gols ou mais para o São Paulo há décadas

Última derrota desse tamanho do Peixe em um San-São ocorreu na despedida de Raí, no começo dos anos 90. Goleada por 4 a 0 nesse sábado marcou a estreia de Ariel Holan...

Publicado em 07 de Março de 2021 às 09:00

LanceNet

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Publicado em 

07 mar 2021 às 09:00
Crédito: Raí comandou o São Paulo em goleada de 93 (Crédito: Reprodução
A goleada sofrida pelo Santos para o São Paulo na noite de sábado é algo incomum na história do clássico. Contra o adversário, o Peixe tomou um 4 a 1, no Brasileirão de 2011, mas quatro gols ou mais de diferença não aconteciam desde o Campeonato Paulista de 1993, jogo que marcou a despedida de Raí.O ídolo são-paulino estava indo jogar no PSG e teve uma atuação de gala para se despedir do torcedor no Morumbi. Deu quatro assistências (três para Palinha e uma para Muller), marcou um gol e cobrou a falta que resultou no gol de Pintado. Guga diminuiu para o Peixe.Em clássicos gerais, o Santos perdeu de 4 a 0 em 2019. Sob o comando de Jorge Sampaoli, a equipe foi goleada pelo Palmeiras no Campeonato Brasileiro. O jogo, disputado no Pacaembu, teve gols de Gustavo Gómez, Deyverson, Raphael Veiga e Hyoran.O Santos volta a campo no Campeonato Paulista somente no próximo sábado, mas antes disso tem a estreia na Pré-Libertadores. O Peixe recebe o Deportivo Lara, na terça-feira, às 19h15, na Vila Belmiro.

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