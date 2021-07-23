Santos não deve priorizar uma competição na temporada

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O técnico Fernando Diniz não pretende priorizar uma competição na temporada do Santos. Disputando o Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil, o treinador acredita ter elenco para "segurar" a sequência pesada.

- O elenco é o que a gente tem, a gente consegue mexer com o elenco, estou contente. Se a gente puder encaixar mais um jogador, mas acho que o elenco consegue encarar as três competições que tem pela frente - disse Fernando Diniz, após o empate diante do Independiente.O adversário do Peixe na próxima fase da Sul-Americana será o Libertad, do Paraguai, que eliminou o Junior, da Colômbia. Antes dos confrontos, o Santos volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo, diante do Atlético-GO, na Vila Belmiro.

Já pela Copa do Brasil, o Alvinegro da Vila Belmiro enfrenta a Juazeirense. A primeira partida está marcada para o dia 28 julho, às 19h15, na Vila Belmiro, e joga a volta no dia 4 de agosto, no mesmo horário, com mando do time baiano, no Estádio Adauto Morais.