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futebol

Santos não deve priorizar uma competição na temporada

Técnico Fernando Diniz acredita que o Peixe tem condições de seguir nas três competições que ainda disputa na temporada: Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana...

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 16:32

LanceNet

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Publicado em 

23 jul 2021 às 16:32
Crédito: Gustavo ORTIZ / POOL / AFP
O técnico Fernando Diniz não pretende priorizar uma competição na temporada do Santos. Disputando o Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil, o treinador acredita ter elenco para "segurar" a sequência pesada.
- O elenco é o que a gente tem, a gente consegue mexer com o elenco, estou contente. Se a gente puder encaixar mais um jogador, mas acho que o elenco consegue encarar as três competições que tem pela frente - disse Fernando Diniz, após o empate diante do Independiente.O adversário do Peixe na próxima fase da Sul-Americana será o Libertad, do Paraguai, que eliminou o Junior, da Colômbia. Antes dos confrontos, o Santos volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo, diante do Atlético-GO, na Vila Belmiro.
Já pela Copa do Brasil, o Alvinegro da Vila Belmiro enfrenta a Juazeirense. A primeira partida está marcada para o dia 28 julho, às 19h15, na Vila Belmiro, e joga a volta no dia 4 de agosto, no mesmo horário, com mando do time baiano, no Estádio Adauto Morais.
O Santos realizou cinco contratações para a temporada. Marcos Guilherme, vindo do Internacional, Camacho, do Corinthians, Danilo Boza, do Mirassol, Zanocelo, da Ferroviária e Moraes, lateral-esquerdo, que também veio do Mirassol.

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