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futebol

Santos não conseguirá registrar atacante Copete a tempo

Chegada do jogador colombiano é considerada transferência internacional pela Fifa, e demora mais tempo para registrar. Santos só tinha esta segunda para conseguir registro...
LanceNet

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Publicado em 

12 out 2020 às 16:07

Publicado em 12 de Outubro de 2020 às 16:07

Crédito: Ivan Storti/Santos
O Santos não conseguirá registrar o atacante Copete nesta segunda-feira, um dia antes do clube ter mais uma punição de registro de jogadores, pelas dívidas com Huachipato e Atlético Nacional, segundo apuração do LANCE!. O Peixe entrou em contato com a Fifa para tentar registrar o jogador hoje, mas obteve uma negativa. Segundo a entidade máxima do futebol mundial, transferências internacionais precisam de dois dias para o registro, e a partir de amanhã o Santos voltará a ficar banido no mercado pelas dívidas com os times do Chile e Colômbia.
O colombiano vem treinando no CT Rei Pelé, mas não pode ser regularizado para defender o clube. Copete atuou pela última vez com a camisa do Santos em junho de 2019. Depois disso, foi emprestado ao Pachuca, do México, onde ficou até o fim de janeiro. Na sequência, então, se transferiu ao chileno Everton, tendo entrado em campo apenas duas vezes, a última delas em março.
Como o contrato de empréstimo foi rompido antes da data final, o contrato de Copete com o clube da Vila Belmiro não volta a vigorar normalmente, sendo preciso um novo registro. E, por causa da punição imposta pela Fifa que passará a valer novamente na terça-feira, a equipe alvinegra não pode regularizar o vínculo com o atacante colombiano.

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