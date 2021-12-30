futebol

Santos não avança nas conversas com o atacante Luis Phelippe

Peixe desistiu da contratação do atacante, que pertence ao Red Bull Salzburg...
30 dez 2021 às 16:43

Publicado em 30 de Dezembro de 2021 às 16:43

O Santos e o atacante Luis Phelipe não avançaram nas negociações. O executivo de futebol, Edu Dracena, conversou com os representantes do jogador e não chegou a um acordo. Existe outros clubes brasileiros interessados no atacante, que está passando suas férias na cidade de Santos.Luis Phelipe é natural de Santos, teve uma passagem pelas categorias de base do Peixe e o clube já tinha demonstrado interesse na sua contratação em 2018, mas as conversas não evoluíram.
O atacante tem passagem pelas categorias de base do Red Bull Brasil e em 2019 acabou virando jogador do Red Bull Bragantino após a fusão com o Clube Atlético Bragantino. Naquele ano fez sua estreia profissional na partida contra o Londrina pela Série B do Campeonato Brasileiro, em maio.Em julho de 2019 assinou contrato com o Red Bull Salzburg até o final de 2024. Foi emprestado ao Liefering, ao próprio Red Bull Bragantino e atualmente no Lugano.
Em novembro de 2020, quando estava emprestado ao Red Bull Bragantino, chegou a atuar contra o Santos, no Estádio Nabi Abi Chedid, pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, as equipes empataram por 1 a 1 e Luis Phelipe deu a assistência para o gol do Bragantino ainda nos acréscimos.
