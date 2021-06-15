Santos muda o foco e aguarda proposta para vender Kaio Jorge neste ano

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O Santos mudou o foco nas conversas sobre o futuro do atacante Kaio Jorge e, neste momento, não conversa mais com os representantes do jogador na tentativa de uma renovação do contrato, que vai até dia 31 de dezembro. O LANCE!/Diário do Peixe apurou que o clube pediu aos representantes do jogador uma proposta para a venda do atacante no meio deste ano.A partir de 1º de julho, Kaio Jorge pode assinar um pré-acordo com qualquer clube e deixar o Santos de graça em janeiro de 2022. Recentemente, a imprensa da Europa noticiou a sondagem de clubes como Napoli, Juventus, Chelsea, Arsenal e Inter de Milão no camisa 9 santista.

Os clubes europeus poderiam aproveitar a situação contratual para negociar diretamente com o atacante, sem ter de pagar qualquer coisa ao clube. No entanto, apesar de ter o desejo de atuar na Europa, Kaio Jorge não pretende deixar o Santos sem uma indenização pela transferência.

A situação é parecida com a contratação do uruguaio Carlos Sánchez pelo Santos em 2018. O jogador tinha contrato com o Monterrey até o final daquele ano, mas o Peixe pagou cerca de US$ 1 milhão para conseguir a liberação ainda no meio da temporada.O Santos vê uma venda nesta ano, mesmo que por um valor distante da multa contratual do atacante, como uma grande alternativa para ajudar a "fechar o caixa".

Nesta temporada, Kaio Jorge é o artilheiro do Santos, com 6 gols e uma assistência. O próprio presidente do Santos, Andres Rueda, admitiu a vontade do jogador atuar no velho continente, porém, não quer deixar o Peixe de “mãos vazias”.