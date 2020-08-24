Santos mostra que meio-campo é o 'calcanhar de Aquiles' da equipe

O Santos mostrou garra no clássico diante do Palmeiras, em que saiu derrotado por 2 a 1, no Morumbi, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Mas, como vem sendo praxe na temporada, os comandados de Cuca deram amostras de que o meio-campo é o principal problema da equipe não só de hoje, mas da temporada inteira.

Com Lucas Veríssimo voltando de contusão, o Santos teve uma equipe próxima do ideal para o clássico. Apostando na velocidade de Marinho e de Soteldo, a equipe demorava para encaixar contra-ataques e sofreu pressão do Alviverde no começo do jogo.

Sánchez e Pituca, responsáveis pela criação do Peixe, eram muito bem marcados pelo trio de volantes do Palmeiras (Bruno Henrique, Gabriel Menino e Patrick de Paula) e não conseguiam acertas as jogadas para municiar o ataque santista. Kaio Jorge, centroavante de Cuca, não recebia boas bolas e acabou sumindo no jogo. Na parte defensiva, Alison dava liberdade para Lucas Lima, que criou boas oportunidades para o Alviverde. Para piorar, o volante bateu a mão na bola dentro da área, lance em que deu origem ao gol do Palmeiras, no final do primeiro tempo.

Cuca, em coletiva após o jogo, comentou sobre o rendimento de Sánchez e Pituca no clássico.

- Eles vão atuar melhor, normal, sem pressão. Não adianta pressionar. É momento. Qualquer jogador vive e temos que ter equilíbrio, sem passar peso maior. Eles sabem que não estão rendendo tudo. Precisam de ajuda. E estou aqui para isso - afirmou.

Na segunda etapa, Cuca quis dar mais criação ao meio santista e colocou Jobson no lugar de Pituca. Porém, se o camisa oito sabe armar as jogadas e ter bom passe, não se pode falar o mesmo da marcação. Apesar de marcar presença na área ajudando no gol de empate, o volante mostrou o motivo de ainda não ter conquistado a vaga de titular. Em uma saída de bola, o jogador errou um lançamento, o que originou no gol da vitória do Palmeiras. Cuca lançou os garotos disponíveis no banco de reservas, mas não conseguiu criar coisas novas para a equipe no duelo.

Perguntado sobre o erro na coletiva, Cuca minimizou a culpa do volante no lance do gol que deu a vitória ao rival.