Santos marca reunião com agente para tratar renovação de Bruno Marques

Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos

O Santos marcou um novo encontro com o estafe do atacante Bruno Marques para aumentar o tempo de contrato do empréstimo. As partes discutirão sobre a renovação nesta quinta-feira, na Vila Belmiro, segundo apurou o LANCE!.

Novamente, o Santos será representado pelo diretor de futebol Jorge Andrade e pelo superintendente Felipe Ximenes. A intenção é renovar o empréstimo de Bruno Marques por mais dois ou três anos.

Isso se dá porque a diretoria do Alvinegro ganharia tempo para destravar o transfer ban na FIFA e pagar os R$ 600 mil ao Lagarto-SE para ficar em definitivo com Bruno. O clube nordestino é detentor dos direitos econômicos do centroavante. O atual vínculo vai até o fim deste mês.A dívida na FIFA não é tão simples. O Santos precisa pagar R$ 3,8 milhões ao Atlético Nacional, da Colômbia, pela contratação do zagueiro Felipe Aguilar, em 2019, além de acertar em definitivo o repasse dos direitos econômicos de Soteldo ao Huachipato, do Chile. Depois de resolver as pendências, o Peixe estará livre para voltar a registrar jogadores.