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futebol

Santos marca reunião com agente para tratar renovação de Bruno Marques

Encontro entre as partes foi marcado para esta quinta-feira, na Vila. Jorge Andrade e Felipe Ximenes representarão o Alvinegro mais uma vez...

Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 17:23

LanceNet

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Publicado em 

08 dez 2020 às 17:23
Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos
O Santos marcou um novo encontro com o estafe do atacante Bruno Marques para aumentar o tempo de contrato do empréstimo. As partes discutirão sobre a renovação nesta quinta-feira, na Vila Belmiro, segundo apurou o LANCE!.
Novamente, o Santos será representado pelo diretor de futebol Jorge Andrade e pelo superintendente Felipe Ximenes. A intenção é renovar o empréstimo de Bruno Marques por mais dois ou três anos.
Isso se dá porque a diretoria do Alvinegro ganharia tempo para destravar o transfer ban na FIFA e pagar os R$ 600 mil ao Lagarto-SE para ficar em definitivo com Bruno. O clube nordestino é detentor dos direitos econômicos do centroavante. O atual vínculo vai até o fim deste mês.A dívida na FIFA não é tão simples. O Santos precisa pagar R$ 3,8 milhões ao Atlético Nacional, da Colômbia, pela contratação do zagueiro Felipe Aguilar, em 2019, além de acertar em definitivo o repasse dos direitos econômicos de Soteldo ao Huachipato, do Chile. Depois de resolver as pendências, o Peixe estará livre para voltar a registrar jogadores.
Enquanto isso, o jogador foi relacionado e fica à disposição de Cuca no duelo contra o Grêmio, nesta quarta-feira, em Porto Alegre, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores.

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