Santos mantém redução salarial de 70% aos atletas e busca acordos individuais

O Santos manterá a redução salarial de 70% aos atletas do elenco pelo terceiro mês consecutivo. O pagamento dos vencimentos referentes a junho ainda não foram depositados. Contudo, de acordo com apurado pela reportagem, o deadline natural de pagamento do clube transita entre o quinto dia útil (ontem) e o dia 10 de cada mês.
Após manifestações públicas de insatisfação de alguns integrantes do elenco e a não chegada a um acordo coletivo, a diretoria tem buscado realizar acordos individuais com os jogadores para os próximos acerto e ressarcimento.