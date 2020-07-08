Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Santos mantém redução salarial de 70% aos atletas e busca acordos individuais

Diretoria tenta agilizar processos de negociação com jogadores para evitar ações trabalhistas...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 jul 2020 às 17:02

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 17:02

Crédito: Arthur Faria/Lancepress
O Santos manterá a redução salarial de 70% aos atletas do elenco pelo terceiro mês consecutivo. O pagamento dos vencimentos referentes a junho ainda não foram depositados. Contudo, de acordo com apurado pela reportagem, o deadline natural de pagamento do clube transita entre o quinto dia útil (ontem) e o dia 10 de cada mês.
Após manifestações públicas de insatisfação de alguns integrantes do elenco e a não chegada a um acordo coletivo, a diretoria tem buscado realizar acordos individuais com os jogadores para os próximos acerto e ressarcimento.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES
Imagem de destaque
Complexos logísticos: oferta mais que dobra e vacância segue baixa no ES
Augusto recebe amigas na Igreja de Reis Magos
Augusto Pacheco recebe amigas para tour na Igreja de Reis Magos em Nova Almeida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados