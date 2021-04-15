Santos luta nos bastidores, mas pode enfrentar o Barcelona em Brasília

Crédito: Divulgação/Santos F.C.

O local da estreia do Santos na Copa Libertadores da América na próxima terça-feira ainda não está confirmado, mas existe uma grande possibilidade de o jogo ser marcado para Brasília, local da partida diante do San Lorenzo pela terceira fase da competição na última terça-feira.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaNesta quinta, a Conmebol divulgou a arbitragem da partida (o uruguaio Andres Matonte vai apitar o jogo) e, em documento oficial, deixou o local e o horário da partida como indefinidos.

O problema é justamente o horário do jogo. A partida está marcada para às 19h15min, horário da primeira grade de programação da Fox Sports. No entanto, o Governo do Estado de São Paulo só liberou as partidas de futebol após às 20 horas durante a fase vermelha do Plano São Paulo de combate ao coronavírus. A Conmebol descarta alterar o horário do jogo pelos compromissos com os donos dos direitos de TV.De acordo com o blog do jornalista Marcel Rizzo, no UOL Esporte, a Conmebol já dá como praticamente certa a partida no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O Santos, no entanto, ainda luta para estrear na Vila Belmiro. O Peixe acionou a Federação Paulista, o Ministério Público e o Governo do Estado para conseguir uma autorização para disputar a partida 45 minutos antes do horário determinado pelo Governador João Dória Jr.

No Rio Grande o Sul, o Grêmio conseguiu uma autorização similar para enfrentar o Independiente Del Valle nesta terça-feira, às 19h15min.