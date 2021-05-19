Santos luta, mas perde para o The Strongest na altitude de La Paz

Mesmo jogando mais de 65 minutos com um jogador a mais, o Santos perdeu para o The Strongest por 2 a 1 na noite desta terça-feira, em La Paz, pela fase de grupos da Copa Libertadores. O Peixe falhou no começo do jogo, sofreu dois gols, mas cresceu após a expulsão de Castillo e diminuiu com um golaço de Felipe Jonatan.
Com a derrota, o Santos fica em situação desconfortável na Copa Libertadores. A equipe aguarda o resultado de Boca Juniors x Barcelona-EQU, quinta-feira, na Argentina, para conhecer o resultado que precisará diante do Barcelona-EQU na próxima semana, no Equador, para ainda lutar pela classificação para as oitavas de final.
O jogo
O The Strongest aproveitou a altitude e saiu na frente aos 15 minutos. Após cruzamento da direita, Blackburn ganhou de Kaiky Fernandes pelo alto e cabeceou, o goleiro João Paulo fez boa defesa, mas, no rebote, Reinoso mandou para o gol.
O Santos teve a primeira chance aos 18 minutos. Jean Mota cobrou falta da entrada da área e o goleiro Daniel Vaca mandou para escanteio.
Aos 20, após cruzamento da direita, Blackburn se esforçou e jogou para o meio da área, Reinoso apareceu sozinho do lado esquerdo e chutou forte, mas o goleiro João Paulo saiu bem e salvou o Peixe. Aos 22, após novo cruzamento pela direita, Blackburn ganhou pelo alto de Kaiky Fernandes e ajeitou para o meio, Willie apareceu sozinho no meio da área e empurrou para o gol para ampliar.
Aos 25, Castillo recebeu cartão vermelho por falta em Kaio Jorge. O time da casa ficou com um jogador a menos e o Santos cresceu na partida.
Aos 27, Gabriel Pirani recebeu na entrada da área e chutou forte, mas o goleiro Daniel Vaca fez boa defesa. A melhor chance do Santos saiu aos 38 minutos. Em jogada ensaiada, Jean Mota cobrou escanteio da direita, Kaio Jorge apareceu livre no meio da área e cabeceou, mas a bola passou raspando a trave de Daniel Vaca.
Aos 39 minutos, Jean Mota arriscou da intermediária e o goleiro Daniel Vaca mandou para escanteio.
O Santos voltou para o segundo tempo com Copete e Marcos Leonardo nas vagas de Kaiky Fernandes e Gabriel Pirani. E a primeira chance saiu aos sete minutos. Assim como no primeiro tempo, Jean Mota cobrou escanteio em jogada ensaiada e Kaio Jorge apareceu livre no meio da área, mas cabeceou à esquerda do gol de Daniel Vaca.
O Peixe diminuiu aos 20 minutos. Jean Mota cobrou escanteio da esquerda, a defesa afastou e Felipe Jonatan soltou um míssil de fora da área para fazer um golaço.
Na base da pressão, o Santos seguiu no ataque em busca do empate, mas não conseguiu vencer a defesa do The Strongest, que abusou, inclusive, da cera para segurar o resultado.
FICHA TÉCNICATHE STRONGEST 2 X 1 SANTOS
Local: Estádio Hernando Siles, em La Paz (BOL)Árbitro: Diego Haro (PER)
Gols: Reinoso, aos 15' do 1ºT, Willie, aos 22' do 1ºT; Felipe Jonatan, aos 20' do 2ºTCartões amarelos: Castillo e Valverde (The Strongest) e Jean Mota, Copete, Felipe Jonatan e Kaio Jorge (Santos)Cartões vermelhos: Castillo (The Strongest)
THE STRONGESTDaniel Vaca; Torres, Castillo, Martinelli e Sagredo (Bejarano, aos 52' do 2ºT); Gomez, Valverde, Ramiro Vaca e Blackburn (Jesus Sagredo, aos 32' do 2ºT); Reinoso e Willie (Arrascaita, aos 21' do 2ºT). Técnico: Gustavo Florentín
SANTOSJoão Paulo (Madson, aos 31' do 2ºT), Pará, Kaiky Fernandes (Copete, no intervalo), Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Jean Mota (Ivonei, aos 35' do 2ºT) e Gabriel Pirani (Marcos Leonardo, no intervalo); Ângelo (Allanzinho, aos 28' do 2ºT), Kaio Jorge e Lucas Braga. Técnico: Fernando Diniz