futebol

Santos luta contra o rebaixamento com time-base diferente de 2021

Apenas três titulares do Peixe começaram também a partida contra o São Bento...
LanceNet

Publicado em 18 de Março de 2022 às 10:06

O Santos chega à última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista brigando contra o rebaixamento pelo segundo ano consecutivo. Neste sábado, recebe o Água Santa na Vila Belmiro e precisa apenas de um empate para garantir a permanência na A-1 do estadual.Em 2021, o Peixe venceu o São Bento por 2 a 0 também na Vila e conseguiu se manter na primeira divisão. Sob o comando de Marcelo Fernandes, o time titular daquela vitória importante foi: João Paulo, Pará, Kaiky, Luan Peres e Felipe Jonatan; Balieiro, Jean Mota e Pirani; Ângelo, Kaio Jorge e Lucas Braga.
Apenas o goleiro João Paulo, o zagueiro Kaiky e o atacante Lucas Braga permanecem como titulares no Santos. O volante Vinicius Balieiro e o meia Gabriel Pirani são opções no banco para o argentino Fabián Bustos. O centroavante Marcos Leonardo, que hoje é titular, entrou no lugar de Kaio Jorge naquela ocasião.O lateral-esquerdo Felipe Jonatan e o atacante Ângelo estão lesionados e são baixa no Alvinegro. Felipe está tratando dores no músculo adutor da coxa esquerda enquanto o Menino da Vila sentiu dores no empate com a Ferroviária na última rodada e foi constatado uma lesão no músculo bíceps femoral.
O zagueiro Luan Peres, o lateral-direito Pará, o meia Jean Mota e o atacante Kaio Jorge saíram do clube. Luan, Jean Mota e Kaio Jorge foram vendidos para o exterior enquanto o lateral rescindiu seu contrato de forma amigável com o clube.
A provável escalação para sábado é a mesma que iniciou como titular diante a Ferroviária: João Paulo; Auro, Kaiky, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Camacho, Vinicius Zanocelo e Ricardo Goulart; Lucas Barbosa, Marcos Leonardo e Lucas Braga.
Auro, Lucas Pires, Bauermann, Camacho, Zanocelo e Ricardo Goulart não estavam no Santos na partida contra o São Bento em 2021. Lucas Barbosa fazia parte da equipe Sub-20.
