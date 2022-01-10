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futebol

Santos libera o lateral Moraes para acertar com o Juventude

Jogador estava emprestado ao Peixe até o meio do ano, mas não estava nos planos...
LanceNet

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Publicado em 

10 jan 2022 às 13:37

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 13:37

O lateral-esquerdo Moraes não faz mais parte do elenco do Santos para temporada. O jogador foi liberado ao Juventude, por empréstimo, cedido pelo Atlético Goianiense, clube que pertence o seus direitos. Com contrato até 30 de abril de 2022, ele tem valor de compra fixado é 1 milhão de euros (R$ 6,5 mi), o que está fora da realidade santista.- Sim, estamos cientes (ida de Moraes ao Juventude). Ele foi emprestado pelo Atlético. O Santos pegou o jogador emprestado com opção de compra, mas não manifestou interesse e vai ceder - disse Adson Batista, presidente do Atlético-GO.
Moraes chamou atenção do Peixe após o bom desempenho no Mirassol na disputa do Paulistão de 2021. Ele foi o lateral foi o líder em interceptações, menos dribles sofridos e menos erros decisivos. Ao todo, foram 10 jogos, um gol e uma assistência. São 15 desarmes no total, além de 10 passes decisivos.Já na equipe santista, disputou apenas 15 jogos com pouco destaque. Em algumas oportunidades, chegou a ser titular com Fernando Diniz, mas acabou perdendo espaço com Fábio Carille e entrou em alguns momentos na segunda etapa.
Crédito: OlateralMoraesfoiliberadopeloSantos(FOTO:Divulgação/SantosFC

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