Santos libera o lateral Moraes para acertar com o Juventude

O lateral-esquerdo Moraes não faz mais parte do elenco do Santos para temporada. O jogador foi liberado ao Juventude, por empréstimo, cedido pelo Atlético Goianiense, clube que pertence o seus direitos. Com contrato até 30 de abril de 2022, ele tem valor de compra fixado é 1 milhão de euros (R$ 6,5 mi), o que está fora da realidade santista.- Sim, estamos cientes (ida de Moraes ao Juventude). Ele foi emprestado pelo Atlético. O Santos pegou o jogador emprestado com opção de compra, mas não manifestou interesse e vai ceder - disse Adson Batista, presidente do Atlético-GO.