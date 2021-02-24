Santos lança pesquisa para ouvir torcedores sobre o clube

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Pensando em se aproximar ainda mais dos seus torcedores, o Santos lançou nesta quarta-feira a pesquisa “Fala, santista!”, que tem como objetivo identificar as demandas do torcedor santista e melhorar a relação do Peixe com os seus fãs. O questionário, disponível em sociorei.com/falasantista, tem perguntas específicas para sócios, ex-sócios e os demais torcedores.

>> Confira a tabela atualizada do Campeonato BrasileiroNos próximos meses, o clube fará novas pesquisas, com outros temas para compreender ainda melhor a identidade do torcedor e implementar as melhorias mais desejadas.

Para o presidente santista, Andres Rueda, a iniciativa é o ponto de partida para uma aproximação cada vez maior entre o Peixe e seus seguidores.- Ouvir o sócio e o torcedor do Santos é o primeiro passo para construirmos um clube melhor, onde as pessoas tenham ainda mais prazer de comparecer nos dias de jogos, engajar nas redes sociais e utilizar nossos produtos oficiais - afirmou.

Retorno dos pontos expirados

Outra novidade é sobre o programa de pontuação Sócio Rei. Devido à pandemia, os pontos dos associados ficam congelados até março de 2022, sendo que, nas condições normais, cada ponto adquirido tem validade de 2 anos e, depois disso, expira automaticamente do sistema.