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Santos lança pesquisa para ouvir torcedores sobre o clube

Peixe pretende entender as necessidades e desejos dos santistas...

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 17:15

LanceNet

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Publicado em 

24 fev 2021 às 17:15
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Pensando em se aproximar ainda mais dos seus torcedores, o Santos lançou nesta quarta-feira a pesquisa “Fala, santista!”, que tem como objetivo identificar as demandas do torcedor santista e melhorar a relação do Peixe com os seus fãs. O questionário, disponível em sociorei.com/falasantista, tem perguntas específicas para sócios, ex-sócios e os demais torcedores.
>> Confira a tabela atualizada do Campeonato BrasileiroNos próximos meses, o clube fará novas pesquisas, com outros temas para compreender ainda melhor a identidade do torcedor e implementar as melhorias mais desejadas.
Para o presidente santista, Andres Rueda, a iniciativa é o ponto de partida para uma aproximação cada vez maior entre o Peixe e seus seguidores.- Ouvir o sócio e o torcedor do Santos é o primeiro passo para construirmos um clube melhor, onde as pessoas tenham ainda mais prazer de comparecer nos dias de jogos, engajar nas redes sociais e utilizar nossos produtos oficiais - afirmou.
Retorno dos pontos expirados
Outra novidade é sobre o programa de pontuação Sócio Rei. Devido à pandemia, os pontos dos associados ficam congelados até março de 2022, sendo que, nas condições normais, cada ponto adquirido tem validade de 2 anos e, depois disso, expira automaticamente do sistema.
Além disso, toda pontuação expirada no período pandêmico, de março de 2020 em diante, foi devidamente retornada para o cadastro de cada sócio. A decisão visa compensar os efeitos do isolamento, que limitou a quantidade de experiências e ações pontuadoras do programa Sócio Rei.

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