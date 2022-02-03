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futebol

Santos lança campanha para internacionalizar a marca

Projeto terá lançamentos e ações em locais estratégicos para o clube...

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 11:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 fev 2022 às 11:24
O Santos lançou nesta quinta-feira a campanha "Santos no Mundo" visando a internacionalização da marca. A valiosa história esportiva e cultural do clube junto as suas conquistas e feitos históricos serão relembrados pelo novo projeto. A campanha vai percorrer o planeta com ações em diversos países em diferentes continentes.- O Santos é uma das marcas de futebol mais conhecidas do mundo, e sabendo disso, no ano de celebração dos 110 anos, lançamos a campanha ‘Santos do Mundo’ em busca de fixar na cabeça de todos os fãs do futebol a força do nosso clube pelo o mundo. Além de gerar mais um orgulho na nossa torcida, vamos lançar uma série de produtos ao longo do ano, sempre com foco na força global do clube - explicou o executivo de marketing do Santos, Rafael Soares.
O projeto terá lançamentos e ativações em locais estratégicos para o clube, como produtos exclusivos, novo aplicativo do Santos, serviço de conteúdo por streaming, plataforma própria de NFTS, e-commerce, lojas físicas, site oficial da campanha e do clube, além de diversos outros produtos que serão lançados ao longo do ano. Todos os novos lançamentos abordarão conteúdos exclusivos, dando relevância a diferentes períodos do clube mundo afora, reforçando sua presença global.As conquistas e os feitos históricos do Santos no cenário internacional serão relembradas na nova campanha institucional. Além dos dois títulos do Mundial Interclubes e das três taças da Conmebol Libertadores, os grandes torneios disputados no exterior contra as principais equipes do mundo também terão destaque, assim como os principais personagens que levaram o clube ao mais alto nível de reconhecimento.
Crédito: OexecutivodemartketingdoSantosexplicouoprojeto(Foto:IvanStorti/SantosFC

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