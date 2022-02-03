Santos lança campanha para internacionalizar a marca

O Santos lançou nesta quinta-feira a campanha "Santos no Mundo" visando a internacionalização da marca. A valiosa história esportiva e cultural do clube junto as suas conquistas e feitos históricos serão relembrados pelo novo projeto. A campanha vai percorrer o planeta com ações em diversos países em diferentes continentes.- O Santos é uma das marcas de futebol mais conhecidas do mundo, e sabendo disso, no ano de celebração dos 110 anos, lançamos a campanha ‘Santos do Mundo’ em busca de fixar na cabeça de todos os fãs do futebol a força do nosso clube pelo o mundo. Além de gerar mais um orgulho na nossa torcida, vamos lançar uma série de produtos ao longo do ano, sempre com foco na força global do clube - explicou o executivo de marketing do Santos, Rafael Soares.