Santos joga mal, perde para a Juazeirense, mas garante vaga nas quartas de final da Copa do Brasil

Em uma atuação deprimente, o Santos deu um susto, perdeu por 2 a 0 da Juazeirense no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro (BA), na noite desta quinta-feira, mas garantiu a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. O Peixe havia vencido o jogo de ida por 4 a 0 na semana passada, na Vila Belmiro.Agora, o Peixe conhecerá o adversário nas quartas em sorteio nesta sexta-feira. Domingo, a equipe volta a campo pelo Campeonato Brasileiro, quando receberá o Corinthians, na Vila Belmiro.
O jogo
Com uma equipe praticamente reserva, o Santos começou a partida brigando com o péssimo gramado do estádio Adauto Moraes e sem competir na disposição com a Juazeirense, que mandou no jogo e abriu 2 a 0 em menos de 30 minutos de jogo.
Aos 24 minutos, Ângelo tentou sair jogando, errou o passe e a Juazeirense saiu em contra-ataque. Após cruzamento da direita, Ian subiu mais que o lateral Felipe Jonatan e cabeceou para o gol para vencer o goleiro João Paulo.
O segundo gol saiu três minutos depois. Após cobrança de falta da direita, João Paulo tirou da área na primeira, mas em novo cruzamento o atacante Thauan cabeceou para o gol para ampliar a vantagem da Juazeirense.O Santos voltou para o segundo tempo com Jean Mota na vaga de Ângelo, mas seguiu sofrendo com as bolas aéreas. Aos dois minutos, após cobrança de escanteio da direita, Wendell subiu sozinho e cabeceou, mas o goleiro João Paulo fez grande defesa e salvou o Peixe.
A melhor chance do Santos saiu aos 22 minutos. Lucas Braga recebeu na esquerda, fez boa jogada individual e soltou a bomba, mas a bola passou por cima do gol de Rodrigo Calaça.
Com a entrada dos titulares, como Kaiky, Carlos Sánchez e Marcos Guilherme, e com o cansaço da Juazeirense, o Santos conseguiu controlar a partida e evitou maiores sustos no segundo tempo.FICHA TÉCNICAJUAZEIRENSE 2 X 0 SANTOS
Data e hora: 5 de agosto de 2021, às 19h15 (Horário de Brasília)Local: Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro (BA)Árbitro: Douglas Schwengber da Silva (RS)Assistentes: Leirson Peng Martins (RS) e Lucio Beiersdorf Flor (RS)VAR: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)Gols: Ian, 24'/1ºT (1-0), Thauan, 27'/1ºT (2-0)Cartões amarelos: Thauan, Patrick, Jamerson, Waguinho, Waldir e Junior Timbó (JUA), Zanocelo, Kaiky e Marcos Leonardo (SAN)
JUAZEIRENSE: Rodrigo Calaça; Guilherme Lucena (Waldir, aos 41'/2ºT), Jamerson (Junior Timbó, aos 27'/2ºT), Wendell e Daniel; Waguinho, Sapé (Tony Galego, aos 33'/2ºT) e Patrick; Kesley (Nino Guerreiro, aos 41'/2ºT, Ian e Thauan. Técnico Rabello
SANTOS: João Paulo; Pará, Vinícius Balieiro (Carlos Sánchez, aos 34'/2ºT), Wagner Palha, Felipe Jonatan; Ivonei, Vinícius Zanocelo (Kaiky, aos 15'/2ºT) e Gabriel Pirani (Marcos Guilherme, aos 15'/2ºT); Ângelo (Jean Mota, no intervalo), Marcos Leonardo e Bruno Marques (Lucas Braga, aos 22'/2ºT). Técnico: Fernando Diniz