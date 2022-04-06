Santos joga mal e perde para o Banfield na estreia na Copa Sul-Americana

Em uma partida apática, o Santos perdeu por 1 a 0 para o Banfield na noite desta terça-feira, na Argentina, na estreia na fase de grupos da Copa Sul-Americana. O único gol do jogo foi marcado por Urzi, ainda no final do primeiro tempo de partida.O Peixe volta a jogar pela Sul-Americana na próxima quarta-feira, na Vila Belmiro, diante do Universidad Católica, do Equador. Antes, estreia no Campeonato Brasileiro diante do Fluminense, no próximo sábado.
O JOGO
O Santos começou o jogo apenas se defendendo, sem conseguir criar jogadas pelo chão. O time insistiu muitas vezes em ligações diretas para tentar a "casquinha" dos atacantes. O Banfield controlou o início jogo, mas pecou pela falta de qualidade.
Diante desse cenário, a primeira chance de gol da partida só poderia sair em um erro. Maicon tentou recuar de cabeça para João Paulo e deixou a bola nos pés do atacante Cruz, que pegou de primeira, mas o camisa 34 do Peixe fez uma grande defesa e mandou a bola para escanteio.O cenário se manteve até os minutos finais e em uma jogada com uma série de erros e muita felicidade do atacante Urzi, o Banfield abriu o placar. Eduardo Bauermann errou a saída de bola, Maicon e João Paulo ficaram indecisos para cortar um lançamento e, quando o zagueiro fez o corte, jogou nos pés de Urzi na lateral. O jogador pegou de primeira para encobrir João Paulo e fazer um golaço.
O segundo começou novamente com o Banfield melhor e o Santos sem capacidade de construir jogadas de perigo. Aos 14 minutos, o técnico Fabián Bustos abandonou o esquema com três zagueiros e o Peixe passou a ocupar mais o campo de ataque.
Mesmo melhor, o Santos não teve capacidade de construir jogadas e só teve duas boas chance no final do jogo, após o Banfield perder Domingo, expulso. Aos 44 minutos, Lucas Barbosa soltou uma bomba, mas o goleiro Bologna fez boa defesa e evitou o empate. Aos 47, Zanocelo chutou da entrada da área e o goleiro do Banfield fez outra boa defesa.FICHA TÉCNICABANFIELD 1 X 0 SANTOS
Data e hora: 05 de abril de 2022, às 19h15Local: Estádio Florencio Sola (ARG)Árbitro: Derlis Lopez (PAR)Assistentes: Milciades Saldivar (PAR) e Eduardo Cardozo (PAR)Gols: Urzi, 43'/1ºT (1-0)Cartões amarelos: Domingo, Urzi, Luciano Lollo e Luciano Abecasis (BAN) e William Maranhão, Zanocelo, Felipe Jonatan, Velázquez e Lucas Barbosa (SAN)Cartões vermelhos: Domingo (BAN)
BANFIELD: Enrique Bologna; Luciano Abecasis (Coronel, aos 24'/2ºT), Maciel, Luciano Lollo e Ian Escobar; Matías Romero (Erik López, aos 32'/2ºT), Urzi (Palacios, aos 37'/2ºT), Domingo e Galoppo; Jeremías Perales e Juan Manuel Cruz (Dátolo, aos 37'/2ºT). Técnico: Hugo Donato
SANTOS: João Paulo, Eduardo Bauermann (Madson, aos 14'/2ºT), Maicon e Kaiky (Velázquez, no intervalo); Marcos Guilherme (Rwan Seco, aos 14'/2ºT), Willian Maranhão (Zanocelo, aos 23'/2ºT), Rodrigo Fernández (Gabriel Pirani, aos 40'/2ºT), Ricardo Goulart e Felipe Jonatan; Lucas Barbosa e Lucas Braga. Técnico: Fabián Bustos