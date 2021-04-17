Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Santos joga mal e perde para a Ponte Preta em Campinas

Peixe jogou com apenas dois titulares e sofreu com os contra-ataques da Macaca...

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 21:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 abr 2021 às 21:56
Crédito: Divulgação/Santos FC
Em uma noite em que a equipe não funcionou individual e coletivamente, o Santos perdeu para a Ponte Preta por 3 a 0 na noite desta sexta-feira no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Paulista.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista
Com o resultado, o Peixe segue na vice-liderança do grupo D, com seis pontos ganhos. O Santos volta a campo no próximo domingo para enfrentar a Inter de Limeira, às 20 horas, na Vila Belmiro.
O jogo
O Santos começou o jogo apenas com a zaga titular e com duas improvisações nas laterais, com Vinícius Balieiro na direita e Copete na esquerda. Apesar de ter tido uma boa chance aos quatro minutos, após bom passe de Ângelo e finalização por cima do gol de Kaio Jorge, o Peixe teve dificuldades para criar a deu espaços para a Ponte Preta.
O time do interior aproveitou para sair em contra-ataque e abriu o placar aos oito minutos. Moisés invadiu a área, passou por Vinícius Balieiro e chutou cruzado, John rebateu nos pés de João Veras, que soltou a bomba para marcar o primeiro. A bola no cruzamento era defensável e o goleiro do Peixe falhou.
O gol no início era tudo o que a Ponte Preta queria. A equipe ficou recuada em seu campo, o Peixe saiu, mas sem criatividade. Nos contra-ataques, o time de Campinas fez dois gols em dois minutos, o primeiro de novo com João Veras, aos 32, e depois com Moisés, aos 34.
O Peixe voltou para o segundo tempo com três mudanças e melhorou. Aos oito minutos, Lucas Lourenço cobrou falta da entrada da áea e o goleiro Ygor Vinhas fez boa defesa. Aos 13, após cobrança de escanteio da esquerda, a bola sobrou para Marinho na área e o atacante soltou a bomba, mas foi travado pela zaga.
O Santos seguiu pressionando em busca do primeiro gol. Aos 28 minutos, Marinho cobrou falta da entrada da área e o goleiro Ygor Vinhas fez grande defesa.
PONTE PRETA 3 X 0 SANTOS
Data: 16 de abril de 2021Estádio: Moisés Lucarelli, em CampinasÁrbitro: Flávio Rodrigues de Souza
Gols: João Veras, aos 8' do 1ºT e aos 32' do 1ºT, Moisés, aos 34' do 1ºTCartões amarelos: Vinícius Balieiro, Kevin Malthus e Marcos Leonardo (Santos) e Yuri (Ponte Preta)
PONTE PRETAYgor Vinhas, Apodi, Luizão, Rua Renato e Yuri; Dawhan (Léo Naldo, aos 24' do 2ºT), Barreto, Camilo (Rena Mota, aos 18' do 2ºT) e Niltinho (Pedrinho, aos 34' do 2ºT; Moisés e João Veras (Paulo Sérgio, aso 18' do 2ºT). Técnico: Fábio Moreno
SANTOSJhon, Vinícius Balieiro (Pará, no intervalo), Kaiky Fernandes, Luan Peres e Copete; Kevin Malthus, Ivonei (Lucas Lourenço, no intervalo) e Gabriel Pirani (Jean Mota, aos 28' do 2ºT); Ângelo (Marinho, no intervalo), Kaio Jorge (Marcos Leonardo, aos 18' do 2ºT) e Lucas Braga. Técnico: Ariel Holan

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Aninha Dagostini surfando na Avalanche, onda em Vila Velha
Espírito Santo abre espaço para mulheres no surf de ondas grandes
Imagem de destaque
Hipertensão: diagnóstico precoce e hábitos saudáveis fazem a diferença
Michael Jackson durante ensaio geral da turnê 'This Is It', em cena do filme de mesmo nome
Michael Jackson é acusado de abuso por família que o defendeu no passado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados