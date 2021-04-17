Santos joga mal e perde para a Ponte Preta em Campinas

Crédito: Divulgação/Santos FC

Em uma noite em que a equipe não funcionou individual e coletivamente, o Santos perdeu para a Ponte Preta por 3 a 0 na noite desta sexta-feira no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

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Com o resultado, o Peixe segue na vice-liderança do grupo D, com seis pontos ganhos. O Santos volta a campo no próximo domingo para enfrentar a Inter de Limeira, às 20 horas, na Vila Belmiro.

O jogo

O Santos começou o jogo apenas com a zaga titular e com duas improvisações nas laterais, com Vinícius Balieiro na direita e Copete na esquerda. Apesar de ter tido uma boa chance aos quatro minutos, após bom passe de Ângelo e finalização por cima do gol de Kaio Jorge, o Peixe teve dificuldades para criar a deu espaços para a Ponte Preta.

O time do interior aproveitou para sair em contra-ataque e abriu o placar aos oito minutos. Moisés invadiu a área, passou por Vinícius Balieiro e chutou cruzado, John rebateu nos pés de João Veras, que soltou a bomba para marcar o primeiro. A bola no cruzamento era defensável e o goleiro do Peixe falhou.

O gol no início era tudo o que a Ponte Preta queria. A equipe ficou recuada em seu campo, o Peixe saiu, mas sem criatividade. Nos contra-ataques, o time de Campinas fez dois gols em dois minutos, o primeiro de novo com João Veras, aos 32, e depois com Moisés, aos 34.

O Peixe voltou para o segundo tempo com três mudanças e melhorou. Aos oito minutos, Lucas Lourenço cobrou falta da entrada da áea e o goleiro Ygor Vinhas fez boa defesa. Aos 13, após cobrança de escanteio da esquerda, a bola sobrou para Marinho na área e o atacante soltou a bomba, mas foi travado pela zaga.

O Santos seguiu pressionando em busca do primeiro gol. Aos 28 minutos, Marinho cobrou falta da entrada da área e o goleiro Ygor Vinhas fez grande defesa.

PONTE PRETA 3 X 0 SANTOS

Data: 16 de abril de 2021Estádio: Moisés Lucarelli, em CampinasÁrbitro: Flávio Rodrigues de Souza

Gols: João Veras, aos 8' do 1ºT e aos 32' do 1ºT, Moisés, aos 34' do 1ºTCartões amarelos: Vinícius Balieiro, Kevin Malthus e Marcos Leonardo (Santos) e Yuri (Ponte Preta)

PONTE PRETAYgor Vinhas, Apodi, Luizão, Rua Renato e Yuri; Dawhan (Léo Naldo, aos 24' do 2ºT), Barreto, Camilo (Rena Mota, aos 18' do 2ºT) e Niltinho (Pedrinho, aos 34' do 2ºT; Moisés e João Veras (Paulo Sérgio, aso 18' do 2ºT). Técnico: Fábio Moreno