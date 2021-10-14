Santos já sofreu 9 gols em bolas aéreas no Campeonato Brasileiro

O Santos perdeu para o Atlético-MG por 3 a 1 na noite nesta quarta-feira, no Mineirão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dois dos três gols do Galo foram em bolas paradas, uma das maiores deficiências do Santos na competição que já soma 9 gols de bolas paradas dos 32 sofridos.Outra deficiência são as bolas aéreas que são inúmeros lances em que foram revertidos em gols contra o Peixe. O técnico Fábio Carille lamentou os erros na derrota para o Atlético-MG.
“A bola aérea é algo que incomoda o Santos há muito tempo e hoje voltamos a falhar. O time tinha se comportado bem contra o São Paulo e o Grêmio, mas hoje falhou. Temos de assimilar o golpe que domingo tem mais uma decisão”, afirmou o treinador.Veja a lista de jogos em que o Santos sofreu gol de bola parada:
Fortaleza 1 x 1 Santos - gol em lateral jogado para a áreaSantos 2 x 2 Internacional - gol nasceu em falta lateral cobrada para a áreaJuventude 3 x 0 Santos - gol de falta lateral e um de escanteioAtlético-MG 3 x 1 Santos - gol de pênalti após cobrança de escanteio e outro em falta lateralSantos 3 x 1 Ceará - gol de pênaltiPalmeiras 3 x 2 Santos - gol nasceu de escanteio