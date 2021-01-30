AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Santos já conquistou oito títulos no estádio do Maracanã

Peixe já foi campeão do mundo no estádio e agora busca conquistar a América...

Publicado em 30 de Janeiro de 2021 às 09:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jan 2021 às 09:00
Crédito: Divulgação
Palco dos santistas nos anos 60, o Maracanã recebe a grande final da Taça Libertadores neste sábado, às 17 horas, e o Peixe pode conquistar seu nono título no estádio do Rio de Janeiro. Sem contar os clubes cariocas, o Peixe é o clube com mais títulos no maior palco do futebol brasileiro.
>> Confira a tabela atualizada do Campeonato BrasileiroDos oito títulos que o Peixe disputou no estádio, sete foram conquistados na Era Pelé, quando o Santos lotava o estádio em jogos pelas mais diversas competições. O clube conquistou no Maracanã títulos regionais, nacionais e até um Mundial de Clubes.O último título do Santos no Maracanã foi o Rio-São Paulo de 97. Naquele ano, o Peixe empatou em 2 a 2 com o Flamengo, com gols de Anderson Lima e Juari, e ficou com a Taça.
O Peixe perdeu apenas uma decisão no Maracanã, diante do Flamengo, na final do Campeonato Brasileiro de 1983, em jogo que tem o maior público da história do Brasileirão (155.523 presentes).
No geral, o Santos disputou 162 jogos no Maracanã, com 53 vitórias, 34 empates e 75 derrotas. O time marcou235 gols e sofreu 252. Os dados são do site acervo Santos FC.
Veja os títulos do Santos no Maracanã:
1962 - Taça Brasil1963 - Mundial de Clubes1963 - Torneio Rio-São Paulo1964 - Taça Brasil1964 - Torneio Rio-São Paulo1965 - Taça Brasil1968 - Torneio Roberto Gomes Pedrosa (1ª Taça de Prata)1997 - Torneio Rio/São Paulo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é detido ao tentar furtar bike elétrica em academia da Praia da Costa
Corrida eleitoral no ES segue indefinida a sete dias das eleições
A 7 dias das convenções, 7 dúvidas sobre a disputa eleitoral no ES
Defesa Civil afirma que não foram registrados acionamentos.
Chuva de granizo surpreende moradores de Colatina e Aracruz; vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados