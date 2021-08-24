Santos intensifica conversa com o meia Miguel, ex-Fluminense

O Santos negocia a contratação do meia Miguel, que teve o contrato rescindido com o Fluminense recentemente. Com vínculo vigente até junho de 2022, a juíza Daniela Valle da Rocha Muller, da 9ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, aceitou o pedido do jogador e determinou a rescisão com o Tricolor Carioca, que recorreu da decisão.Segundo apuração do LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE, o jogador gostaria de trabalhar novamente com Fernando Diniz. No Fluminense, viveu a melhor fase da carreira com o treinador atualmente do Santos. Com o interesse também do Internacional e do exterior, a direção santista e o staff do atleta negociam salários e luvas. A primeira pedida foi considerada alta.