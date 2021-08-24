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futebol

Santos intensifica conversa com o meia Miguel, ex-Fluminense

Meia conseguiu a liberação do clube carioca na Justiça e negocia com o Peixe, mas primeira pedida do jogador foi considerada alta entre luvas e salários...

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 13:44

LanceNet

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Publicado em 

24 ago 2021 às 13:44
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
O Santos negocia a contratação do meia Miguel, que teve o contrato rescindido com o Fluminense recentemente. Com vínculo vigente até junho de 2022, a juíza Daniela Valle da Rocha Muller, da 9ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, aceitou o pedido do jogador e determinou a rescisão com o Tricolor Carioca, que recorreu da decisão.Segundo apuração do LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE, o jogador gostaria de trabalhar novamente com Fernando Diniz. No Fluminense, viveu a melhor fase da carreira com o treinador atualmente do Santos. Com o interesse também do Internacional e do exterior, a direção santista e o staff do atleta negociam salários e luvas. A primeira pedida foi considerada alta.
O meia sempre teve destaque nas categorias de base e considerado uma das grandes promessas do Fluminense nos últimos anos. Promovido ao elenco principal em 2019, aos 16 anos, o jogador tem 20 jogos e quatro assistências. Miguel perdeu espaço no clube nesta temporada.Com dificuldades financeiras, o Santos trabalha para contratar jogadores livres no mercado. Na temporada, a gestão de Andres Rueda contratou o zagueiro Danilo Boza, o lateral-esquerdo Moraes, os volante Camacho e Vinicius Zanocelo, o meia Augusto e os atacante Marcos Guilherme, Léo Baptistão e Diego Tardelli.

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