futebol

Santos inscreve 50 jogadores na Sul-Americana e Pirani herda camisa 10

Luan Peres ainda aparece na lista e Wagner Leonardo ficou fora, mas Peixe poderá fazer três mudanças em caso de classificação. Estreia será nesta quinta, na Vila Belmiro...

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 10:06

Crédito: Gabriel Pirani trocou a camisa 20 pela 10 na Copa Sul-Americana (Divulgação/Santos FC
O Santos inscreveu 50 jogadores para a disputa das oitavas de final Copa Sul-Americana. Em caso de classificação, o clube poderá alterar três jogadores da lista dos 50 nomes para as quartas de final e outros três para as semifinais.A estreia do Peixe acontece nesta quinta-feira, às 19h15min, diante o Independiente na Vila Belmiro. A decisão do duelo de volta acontece na outra semana, no Estádio Avellaneda, na Argentina. Alguns garotos do Sub-23 foram inscritos na competição.
A maior novidade da lista foi a inscrição do meia Gabriel Pirani com a camisa 10, que era usada pela venezuelano Soteldo, vendido ao Toronto FC.O atacante Raniel fez sua reestreia pelo Alvinegro no clássico contra o Palmeiras e está entre os relacionados. Kaio Jorge, que pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube também aparece na lista. O zagueiro Luan Peres que tem a venda encaminhada para o Olympique de Marseille está entre os 50 nomes.
De volta ao Santos após o empréstimo pelo Náutico, o zagueiro Wagner Leonardo não está inscrito nesta fase e poderá entrar entre as modificações previstas para as quartas de final se o Peixe avançar da equipe Argentina. Em caso de classificação, o Alvinegro pega o vencedor de Libertad e Junior Barranquilla.
Veja os inscritos do Santos para a Sul-Americana:
Goleiros:
1 - John31 - Diogenes34 - João Paulo46 - Matheus Saldanha50 - Paulo Mazoti
Laterais:
3 - Felipe Jonatan13 - Madson16 - Cadu21 - Pará33 - Sandro42 - Moraes
Zagueiros:
2 - Luiz Felipe4 - Derick6 - Gustavo Moreira14 - Luan Peres22 - Danilo Boza26 - Robson Reis28 - Kaiky44 - Alex45 - João Cubas
Meio-campistas:
5 - Alison7 - Carlos Sánchez8 - Jobson10 - Gabriel Pirani15 - Ivonei17 - Vinicius Balieiro18 - Felipe Carvalho20 - Camacho24 - Kevin Malthus25 - Vinicius Zanocelo32 - Victor Yan35 - Lucas Barbosa37 - Lucas Lourenço41 - Jean Mota
Atacantes:
9 - Kaio Jorge11 - Marinho12 - Raniel19 - Bruno Marques23 - Marcos Guilherme27 - Ângelo29 - Fernandinho30 - Lucas Braga36 - Marcos Leonardo38 - Wesley Santos39 - Alexandre Tam40 - Anderson Ceará43 - Renyer47 - Brayan Kruger48 - Rwan49 - Lucas Venuto

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Recomendado para você

Batizado da coelha, onde Wanessa e Bruno aparecem juntos
Wanessa Camargo assume namoro no batizado da coelha de Nicole Bals; conheça o ator
Bandeira do Brasil, símbolo de patriotismo
Agora vai! Cidade no Espírito Santo cria o seu “Dia do Patriota”
Imagem de destaque
Hemorroidas, fissuras e fístulas: 5 pontos essenciais para entender as condições

