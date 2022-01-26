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Santos inscreve 36 jogadores no Paulistão. Veja a lista completa

Marinho e Ricardo Goulart ficaram fora da lista inicial. Garotos da Copinha entraram...
LanceNet

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Publicado em 

26 jan 2022 às 12:36

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 12:36

A FPF (Federação Paulista de Futebol) divulgou os inscritos do Santos nesta estreia do Campeonato Paulista. Ao todo são 36 jogadores, sendo 22 na lista A, principal, e 14 na lista B destinada à atletas das categorias de base.O atacante Marinho não foi inscrito nesta lista inicial e está fora da partida contra a Internacional de Limeira nesta quarta-feira, às 19 horas, no Limeirão. O camisa 11 ainda se recupera da Covid-19 e, por essa razão, será preservado pelo clube. Ele testou negativo no dia 12 de janeiro e voltou a treinar com os companheiros, mas por conta do tempo que ficou de fora, ainda precisa aprimorar a forma física.
Ricardo Goulart também vai ficar de fora do primeiro duelo, mas a questão no novo camisa 10 do Peixe é burocrática. A documentação do jogador ainda não foi regularizada e, por isso, não apareceu no (Boletim Informativo Diário) da CBF. O regulamento do Paulistão diz que o atleta precisava estar com tudo em dia no clube até o dia 21 de janeiro para poder atuar na primeira rodada, o que não aconteceu.Destaques da Copa São Paulo de Futebol Júnior também apareceram na lista. O lateral-esquerdo Lucas Pires e o atacante Rwan na principal enquanto o goleiro Diógenes, os zagueiros Jair Paula, Derick e Jhonnathan, o lateral-direito Sandro, o meia Lucas Barbosa e o atacante Weslley Patati na lista B.
Lista A:
AllanzinhoBruno OliveiraCarlos SánchezEduardo BauermannEmiliano VelazquezFelipe JonatanCamachoJoão PauloJohnJobsonLéo BaptistãoLucas BragaLucas PiresLuiz FelipeLuiz HenriqueMadsonMarcos GuilhermePaulo MazotiRobson ReisRwan SecoVinicius BalieiroZanocelo
Lista B
ÂngeloDerickDiógenesGabriel PiraniIvoneiJair PaulaJhonnathanKaikyKevin MalthusLucas BarbosaMarcos LeonardoSandrySandroWeslley Patati
Crédito: DestaquedaCopinha,LucasBarbosafoiinscritonoPaulistão(Foto:IvanStorti/santosFC

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