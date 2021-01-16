Santos iniciará conversas para renovar com Carlos Sánchez

Mesmo afastado desde outubro, o uruguaio Carlos Sánchez segue sendo parte importante do elenco santista e o presidente do clube, Andrés Rueda, quer acertar logo a renovação de contrato do meia. O dirigente falou sobre o assunto em entrevista coletiva nesta sexta-feira. -Carlos Sánchez faz parte da equipe, do nosso time, e está com uma contusão. A gente conta com ele e, de novo, no momento certo, e vai ser breve, vamos sentar para conversar se renovamos, se estendemos. Acabamos de fazer situação similar com o goleiro Vladimir, que estava contundido. Na prática, até porque não estava em Santos, não tivemos essa conversa. Mas nos próximos dias vamos começar a conversar. Consideramos ele fundamental, que no momento está contundido, como acontece no futebol - afirmou Rueda.Com previsão de volta apenas em maio, Sánchez está se recuperando da cirurgia após ter rompido o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo na vitória de 3 a 2 do Peixe diante o Olímpia, pela Copa Libertadores da América. O meia fez um dos gols na vitória durante a fase de grupos e ganhou o prêmio de melhor em campo.O uruguaio tem 104 jogos com a camisa do Santos e 25 gols, sendo o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do clube. Carlos Sánchez tem contrato até o dia 22 de julho de 2021.