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Santos iniciará conversas para renovar com Carlos Sánchez

Uruguaio se recupera de lesão e tem contrato com o Peixe apenas até julho deste ano...
LanceNet

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Publicado em 

16 jan 2021 às 18:19

Publicado em 16 de Janeiro de 2021 às 18:19

Crédito: Carlos Sánchez é o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do Santos (Ivan Storti/Santos
Mesmo afastado desde outubro, o uruguaio Carlos Sánchez segue sendo parte importante do elenco santista e o presidente do clube, Andrés Rueda, quer acertar logo a renovação de contrato do meia. O dirigente falou sobre o assunto em entrevista coletiva nesta sexta-feira. -Carlos Sánchez faz parte da equipe, do nosso time, e está com uma contusão. A gente conta com ele e, de novo, no momento certo, e vai ser breve, vamos sentar para conversar se renovamos, se estendemos. Acabamos de fazer situação similar com o goleiro Vladimir, que estava contundido. Na prática, até porque não estava em Santos, não tivemos essa conversa. Mas nos próximos dias vamos começar a conversar. Consideramos ele fundamental, que no momento está contundido, como acontece no futebol - afirmou Rueda.Com previsão de volta apenas em maio, Sánchez está se recuperando da cirurgia após ter rompido o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo na vitória de 3 a 2 do Peixe diante o Olímpia, pela Copa Libertadores da América. O meia fez um dos gols na vitória durante a fase de grupos e ganhou o prêmio de melhor em campo.O uruguaio tem 104 jogos com a camisa do Santos e 25 gols, sendo o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do clube. Carlos Sánchez tem contrato até o dia 22 de julho de 2021.

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