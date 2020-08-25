Santos inicia 'semana cheia' com Marinho passando por exames e Raniel treinando com o time B

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Após folga nesta segunda-feira (24), o elenco do Santos retornou aos trabalhos no CT Rei Pelé nesta terça-feira (25). O atacante Raniel, que se recupera de um trauma sofrido no joelho esquerdo há um mês, treinou com a equipe B, a fim de melhorar a sua condição física. Já Marinho realizou exames na coxa direita, após deixar o campo no segundo tempo da derrota por 2 a 1 contra o Palmeiras, no último domingo (25), pela quinta rodada do Brasileirão, no estádio do Morumbi, com dores no local.

O artilheiro santista no ano compareceu ao Centro de Treinamentos santista na segunda-feira (24), mesmo de folga, e foi reavaliado, não tendo lesão constatada. No entanto, hoje passou por avaliação mais específica e aguarda o diagnóstico. Já o camisa 12, sofreu uma pancada nos minutos finais do empate em 1 a 1 entre Peixe e Santo André, na retomada do futebol após a paralisação de quatro meses, por conta da pandemia do novo coronavírus, no dia 22 de julho, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, na Vila Belmiro. Desde então, o atleta seguiu um cronograma especial, mesmo após voltar a trabalhar com bola.