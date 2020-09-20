Santos inicia maratona de jogos fora de casa; desgaste do elenco preocupa

Isso porque dos seis próximos jogos da equipe na temporada, apenas um será na Vila Belmiro. Nessas partidas também ocorrerão viagens ao exterior, por conta da Libertadores. Claro que a maior preocupação da comissão técnica é o desgaste do elenco. Por conta disso, o Santos decidiu realizar uma logística diferente após a o confronto contra o Botafogo. A delegação viaja ao Rio de Janeiro para enfrentar o Botafogo e não retorna à Baixada Santista na sequência. Com isso, viaja direto ao Equador, para enfrentar o Delfín, na quinta-feira (24). O zagueiro Luan Peres disse, em entrevista ao site oficial do clube, que confia nos jovens da base para superar a dura sequência.