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futebol

Santos inicia maratona de jogos fora de casa; desgaste do elenco preocupa

Das próximas seis partidas do Peixe na temporada, cinco serão disputadas fora de casa, com viagens para o exterior, por conta da Liberta. Veja roteiro de destinos da equipe...

Publicado em 20 de Setembro de 2020 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

20 set 2020 às 08:00
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos começa a viver uma verdadeira maratona a partir deste domingo, quando enfrenta o Botafogo, às 18h15, no Engenhão, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Isso porque dos seis próximos jogos da equipe na temporada, apenas um será na Vila Belmiro. Nessas partidas também ocorrerão viagens ao exterior, por conta da Libertadores. Claro que a maior preocupação da comissão técnica é o desgaste do elenco. Por conta disso, o Santos decidiu realizar uma logística diferente após a o confronto contra o Botafogo. A delegação viaja ao Rio de Janeiro para enfrentar o Botafogo e não retorna à Baixada Santista na sequência. Com isso, viaja direto ao Equador, para enfrentar o Delfín, na quinta-feira (24). O zagueiro Luan Peres disse, em entrevista ao site oficial do clube, que confia nos jovens da base para superar a dura sequência.
- A maratona de partidas está acontecendo há algum tempo, mas agora teremos muitos jogos fora de casa. É jogo atrás de jogo, pouco tempo para recuperar. É um momento de superação. A molecada que está entrando no time está dando conta no recado e a gente espera iniciar essa sequência de partidas com um grande jogo contra o Botafogo – disse.
Veja a sequência de partidas do Santos
20/9 – Botafogo x Santos – Engenhão (Rio de Janeiro) – Brasileirão24/9 – Delfín x Santos – Jocay (Equador) – Libertadores27/9 – Santos x Fortaleza – Vila Belmiro – Brasileirão1/10 – Olimpia x Santos – Manuel Ferreira (Paraguai) – Libertadores4/10 – Goiás x Santos – Serrinha (Goiânia) – Brasileirão7/10 – Corinthians x Santos – Neo Química Arena (São Paulo) – Brasileirão

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