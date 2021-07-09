Santos inaugura novo escritório comercial em São Paulo

Crédito: Divulgação/Santos

O Santos inaugurou nesta semana o seu novo escritório na cidade de São Paulo. O Peixe fechou uma parceria com o IWG, maior grupo de coworkings e espaços de trabalho flexíveis do mundo, para salas comerciais que estão situadas em uma unidade Spaces e têm como objetivo atender o sócio do Clube e ter o espaço para a realização de negócios em uma das principais capitais do mundo.O novo escritório é situado na Alameda Santos, 200, próximo à Avenida Paulista, principal centro de negócio do país. Os sócios serão atendidos no quinto andar, sala 504, que irá funcionar de segunda à quinta-feira, das 9 às 18 horas e na sexta-feira, das 9 às 17 horas.

A mudança para a unidade significará uma economia anual de cerca R$ 1,5 milhão, eliminando despesas de aluguel, segurança, IPTU geradas com o antigo Business Center, no Pacaembu.

- É muito importante para o Santos FC ter presença em São Paulo, para atender a torcida, o sócio e estar próximo de potenciais parceiros do Clube, sem falar na economia que vamos ter - afirma o presidente Andres Rueda, destacando a parceria com o SPACES.- Sabemos da importância de estar no principal centro de negócios do país. Esse novo espaço vem em boa hora, pois precisamos ter uma representação comercial na capital, para tratar de novos negócios e receber parceiros, patrocinadores, fornecedores e ser um ponto de atendimento ao nosso Sócio Rei. Escolhemos esse edifício por ser um ambiente moderno, com tudo o que precisamos e no coração da cidade de São Paulo - comemorou o executivo de marketing do Santos, Rafael Soares.

O grupo detentor das marcas Regus e Spaces oferece, além de espaços privativos, ambientes de trabalho e áreas comuns, que permitem e facilitam a integração entre os clientes. Ocupando um prédio inteiro, com acesso 24h por dia durante todos os dias da semana, fornece a estrutura necessária na estratégia de negócios das empresas.

Sobre IWG, International Workplace Group

A IWG acredita que a base do sucesso empresarial é a eficiência e a felicidade das pessoas envolvidas. Por isso, a missão do grupo é ajudar milhões de pessoas a terem um ótimo dia de trabalho, todos os dias. A IWG aproveitou seus 30 anos de história com espaços de trabalho flexíveis para criar a maior plataforma de imóveis comerciais no mundo. Operando sob as marcas Regus, Spaces, Signature by Regus, HQ e No18, a IWG oferece uma variedade incomparável de opções para empresas de todos os tamanhos e orçamentos.