Santos goleia o The Strongest e segue vivo na Copa Libertadores

Em uma grande atuação, o Santos goleou o The Strongest por 5 a 0 na noite desta terça-feira, na Vila Belmiro, em Santos, e manteve vivo o sonho de garantir uma vaga nas oitavas de final da competição. Os gols do Peixe foram marcados por Marinho, Gabriel Pirani, Vinícius Balieiro, Lucas Braga e Kevin Malthus.
Com o resultado, o Santos soma seus três primeiros pontos na classificação. Barcelona e Boca Juniors lideram com seis e se enfrentam ainda nesta terça, no Equador. Na próxima rodada, terça-feira, o Peixe recebe o time argentino na Vila Belmiro. Antes enfrenta Palmeiras (quinta) e São Bento (domingo), pelo Paulistão.O JOGO
A partida quase nem começou e o Santos já abriu o placar. Com menos de um minuto, Gabriel Pirani cruzou da esquerda, a bola passou por Marcos Leonardo e Marinho apareceu no segundo pau para empurrar para o gol.
O gol deu tranquilidade ao Peixe, que controlou as ações e ampliou aos 25 minutos. Jean Mora deu lindo lançamento para Felipe Jonatan, que cabeceou para o meio da área. Gabriel Pirani apareceu bem colocado e chutou para o gol.
Jogando bem, o Santos quase fez o terceiro aos 39 minutos. Lucas Braga e Gabriel Pirani tabelaram pela esquerda e o atacante cruzou, Marcos Leonardo se antecipou ao zagueiro e chutou, mas o goleiro Vaca fez grande defesa.O gol saiu aos 42 minutos. Vinícius Balieiro recebeu passe de Felipe Jonatan, arrancou pela intermediária, limpou um zagueiro e chutou colocado no canto esquerdo de Vaca. Um golaço.
O cenário do jogo se manteve no segundo tempo, com o Santos dominando as ações e The Strongest sem forças para ameaçar o goleiro João Paulo. Aos 13 minutos, Marinho fez linda jogada individual e deu bom passe para Lucas Braga. O atacante cortou o zagueiro e chutou no canto de Vaca para fazer o quarto gol do Peixe.
O The Strongest chegou a sair um pouco para o jogo e mandou duas bolas na trave, prova de a sorte parecer ter mudado. O Santos, depois de perdeu um gol feito com Kaio Jorge, fez o quinto, aos 37 minutos. Madson foi até a linha de fundo e cruzou, a defesa afastou mal e Kevin Malthus acertou um belo chute de fora da área.FICHA TÉCNICASANTOS 5 X 0 THE STRONGEST
Local: Estádio Vila Belmiro, em Santos (SP)Árbitro: Christian Garay (CHI)Gols: Marinho, com 1' do 1ºT, Gabriel Pirani, aos 25' do 1ºT, Vinícius Balieiro, aos 42' do 1ºT; Lucas Braga, aos 13' do 2ºT, Kevin Malthus, aos 37' do 2ºTCartões amarelos: Kaiky Fernandes (Santos), Arrascaita e Wayar (The Strongest),
THE STRONGESTVaca; Torres, Castillo, Valverde, Sagredo (Mateos, aos 45' do 2ºT); Ramiro Vaca, Cardozo, Wayar e Arrascaita (Chura, aos 29' do 2ºT); Willie e Reinoso (Blackburn, aos 29' do 2ºT). Técnico: Alberto Illanes
SANTOSJoão Paulo, Pará (Madson, no intervalo), Kaiky Fernandes, Luan Peres e Felipe Jonatan (Copete, aos 39' do 2ºT); Vinícius Balieiro (Kevin Malthus, aos 30' do 2ºT), Jean Mota e Gabriel Pirani; Marinho, Marcos Leonardo (Kaio Jorge, no intervalo) e Lucas Braga (Ângelo, aos 16' do 2ºT). Técnico: Marcelo Fernandes