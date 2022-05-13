Santos goleia o Coritiba e conquista classificação na Copa do Brasil

O Santos não tomou conhecimento do Coritiba, na Vila Belmiro, e goleou o time paranaense por 3 a 0 na noite desta quinta-feira. Com o resultado, a equipe reverteu a derrota por 1 a 0 no Couto Pereira, jogo de ida da Copa do Brasil, e conquistou a classificação para as oitavas de final da competição.Os gols do Peixe foram anotados por Marcos Leonardo, Madson e Rodrigo Fernández, todos no segundo tempo. Vitória com cara de goleada que poderia ter sido até maior pela postura da equipe da partida, que dominou o jogo do primeiro ao último minuto, mostrando sua força em casa e confirmando o bom momento do time na temporada.O JOGO
Precisando do resultado e jogando em casa, o Santos começou o duelo pressionando o Coritiba. A equipe do Peixe quase não deixou o time paranaense com a bola nos primeiros 10 minutos, rodeando a área do adversário, mas sem conseguir concluir ao gol. O primeiro lance de perigo só foi ocorrer aos 12 minutos, quando após cobrança de escanteio, Velázquez subiu sozinho mas cabeceou para fora.E assim foi praticamente todo o ritmo do primeiro tempo, com o Peixe mordendo, marcando alto, e chegando principalmente na bola parada. Em uma falta da intermediária, desta vez foi Baptistão quem subiu sozinho, na marca do pênalti, mas o atacante também errou a mira de cabeça.
O Santos até conseguiu balançar a rede na primeira etapa, mas o gol de Marcos Leonardo, após bola triangulação do ataque pela direita, foi anulado pelo fato do atacante estar impedido. O Coritiba só foi assustar nos minutos finais, em uma boa jogada pela esquerda que terminou com a cabeçada errada de Matheus Alexandre.
Veio o segundo tempo e o jogou seguiu na mesma sintonia, com o Peixe atacando e pressionando principalmente com a bola parada. Só que desta vez a história final foi diferente, com gol. Logo aos 2 minutos, Jhojan Julio bateu falta da intermediária, a zaga do Coritiba afastou mal e Velázquez acertou um chutaço da entrada da área. Muralha espalmou a bola e Marcos Leonardo, com o gol aberto, só completou para as redes. Peixe 1 a 0.
E o gol deu ânimo ao Santos, que seguiu pressionando e não demorou para marcar o segundo e o terceiro. Aos 15, Zanocelo arrancou lá de trás e deu grande enfiada para Lucas Pires, que invadiu a área e levantou na cabeça de Madson, que fuzilou de cabeça Muralha. Dois minutos depois, Léo Baptistão tocou para Rodrigo Fernández, que da entrada da área soltou uma bomba de esquerda e marcou o terceiro gol do Peixe no duelo.
Gols que não fizeram o Peixe recuar. A equipe seguiu pressionando o Coxa até o final e mais gols só não saíram devido boas intervenções do goleiro Muralha.
Com o resultado de 3 a 0, o Peixe conquistou a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil.FICHA TÉCNICASANTOS 3 x 0 CORITIBA
Data e hora: 12 de maio, às 21h30 (horário de Brasília)Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA) e Fabricio Vilarinho da Silva (GO)Cartões amarelos: Rodrigo Fernández (SAN); Muralha, Adrián Martínez, Guillermo, Guilherme Biro e Régis (COR)
GOLS: Marcos Guilherme (1 x 0) aos 2, Madson (2 x 0) aos 15 e Rodrigo Fernández (3 x 0) aos 17 do segundo tempo
SANTOS: João Paulo; Madson, Velázquez, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández (Felipe Jonatan), Vinícius Zanocelo (Camacho), Ricardo Goulart (Angulo) e Jhojan Julio (Sandry); Léo Baptistão (Rwan) e Marcos Leonardo. Técnico: Lucas Ochandorena
CORITIBA: Muralha; Guillermo (Adrián Martínez), Henrique, Luciano Castán e Guilherme Biro; Willian Farias, Andrey (Pablo Garcia), Robinho (Régis) e Matheus Alexandre; Alef Manga (Warley) e Clayton (Léo Gamalho). Técnico: Gustavo Morínigo