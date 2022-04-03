Santos goleia o Avaí/Kindermann pelo Campeonato Brasileiro Feminino

Depois de duas derrotas seguidas, as Sereias da Vila se reabilitaram em grande estilo no Campeonato Brasileiro Feminino na tarde deste domingo. A equipe comandada pela técnica Tatiele Silveira goleou o Avaí/Kindermann, fora de casa, por 5 a 0, com gols de Cristiane (duas vezes), Ana Carla (duas vezes) e Fernanda.
Com o resultado, o Santos chega a seis pontos e avança à oitava colocação na tabela da competição nacional, dentro da zona de classificação às quartas de final. Na próxima rodada, as Sereias da Vila recebem o Cresspom (DF) na Vila Belmiro. O confronto ainda tem data e horário a serem definidos pela CBF, mas terá transmissão ao vivo com imagens da Santos TV, pelo YouTube.O jogo
As Sereias da Vila pressionaram no campo de ataque desde o primeiro minuto de jogo. Assim, ganharam escanteio para bater pela esquerda após tabela entre Fernanda e Cristiane. Na cobrança, Brena acertou cruzamento na cabeça de Tayla, que desviou a bola à direita da meta.
Aos doze minutos, as Sereias da Vila abriram o placar em Caçador com gol de Ana Carla. Cristiane recebeu pelo meio e enfiou belo passe para Ana Carla entre as marcadoras. Da entrada da área, Ana Carla abriu para Fernanda pela esquerda e recebeu a devolução na pequena área, completando para o fundo das redes e marcado seu primeiro gol com o Manto Sargado.
E dois minutos depois, as Sereias da Vila já ampliaram a vantagem para 2 a 0. Aos 14, Jane avançou pela direita e tocou para trás, de onde chegava Cristiane. A artilheira do Santos FC na temporada 2022 finalizou com precisão no canto direito e marcou seu quarto gol nesta edição do Brasileirão Feminino.
Chegando na metade da primeira etapa, as Sereias ameaçaram mais uma vez no ataque com finalização de longe de Brena. Pela intermediária, Cristiane ajeitou para trás e a capitã santista arriscou de muito longe, mandando a bola por cima da meta.
Já aos 35 minutos, após bola recuperada por Cristiane na entrada da área, a camisa 11 passou para Thaisinha, que fintou sua marcadora e, com o desvio na adversária, fez a bola sair a poucos centímetros da trave direita.
Aos 44 minutos da segunda etapa, as Sereias da Vila chegaram ao terceiro gol com mais um de Cristiane, o quinto dela na temporada. Dessa vez, a camisa 11 recebeu cruzamento perfeito de Stabile, que, de muito longe colocou a bola na cabeça da artilheira santista. Cristiane não perdoou e testou com força para o fundo das redes, sem chances de defesa para a goleira Maike.
Na segunda etapa, a primeira chance do Santos FC surgiu de cobrança de falta da intermediária aos quatro minutos. Gi Olivieira bateu colocado no canto esquerdo e obrigou a goleira adversária a se esticar para espalmar para escanteio.
E aos 15 minutos, o Peixe marcou o quarto gol com mais um tento de Ana Carla. Ela recebeu a bola na lateral direita do campo de ataque, brigou para ficar com a posse e tabelou com Cristiane na entrada da área. Ao receber belo passe enfiado da camisa 11 entre as marcadoras, Ana girou e bateu colocado no canto direito para colocar a bola no fundo das redes.
Com 18 minutos, as Sereias chegaram a marcar mais um vez com Jane, após triangulação de Cristiane com Thaisinha pela esquerda, mas a arbitragem pegou posição irregular da camisa 10 santista na construção da jogada e anulou o gol. Mais tarde, aos 26 minutos, Cristiane quase marcou mais uma vez de cabeça após cruzamento de Jane no segundo pau, mas acabou mandando para fora.
Aos 34 da etapa final, mais uma vez as Sereias tiveram um gol anulado por impedimento. Gadu, que acabara de entrar, recebeu belo lançamento de Fernanda dentro da grande área e tocou na saída da goleira, colocando a bola no fundo das redes do canto esquerdo. No entanto, o árbitro assistente pegou posição irregular da camisa 29 do Peixe.
Pouco depois, Gadu partia em velocidade em direção ao gol e foi parada com falta de Glória na entrada da área. Na cobrança, Julia bateu colocado no canto esquerdo e Maike se esticou mais uma vez para jogar para escanteio.
Já nos acréscimos, Nicole Marussi recebeu pela direita e cortou para o meio em direção à entrada da área. Ao chegar lá, tentou a finalização colocada no ângulo direito, mas parou em defesa de Maike.
E com 47 minutos, Fernanda marcou o quinto gol das Sereias da Vila, dando números finais à partida. Após arrancada pela esquerda, ela cruzou para a grande área, mas após quique na área a bola enganou a goleira e acabou no fundo das redes.FICHA TÉCNICA
AVAÍ/KINDERMANN 0 X 5 SANTOS FC
Local: Estádio Carlos Alberto Costa Neves, em Santos (SP)Data: domingo, 3 de abril de 2022Horário: 15hÁrbitra: Charly Wendy Straub DerettiAssistentes: Diogo Berndt e Hector Andrew Lisboa JacquesCartões Amarelos: (AVK) Kamila, Sandoval e Glória; (SFC) Gi OliveiraGols: Ana Carla, aos 12′, Cristiane aos 14′, aos 44′ do 1ºT, Ana Carla, aos 15′ e Fernanda aos 47′ do 2ºT
Santos: Vivi; Gi Oliveira, Tayla, Jajá e Stabile (Bia Menezes); Brena (Erikinha), Ana Carla (Julia) e Fernanda; Thaisinha (Nicole Marussi), Jane e Cristiane (Gadu). Técnica: Tatiele Silveira
Avaí/Kindermann: Maike; Raquel, Glória, Simeia e Sorriso; Luana, Kamila e Roqueline; Sandoval (Arrieta), Flavinha e Vilma (Samhia)(Victória). Técnico: Rodolfo Segundo