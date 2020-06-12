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futebol

Santos fecha primeiro trimestre de 2020 com superávit de R$ 16 milhões

Valor é 8,44% menor do que o estimado para o período este ano...
LanceNet

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Publicado em 

11 jun 2020 às 22:55

Publicado em 11 de Junho de 2020 às 22:55

Crédito: Santos disputou apenas 12 partidas nos primeiros três meses do ano (Arthur Faria/LANCE!
O Santos apresentou o balanço dos primeiros três meses de 2020 na noite desta quinta-feira. Segundo relatórios divulgado em seu site oficial, o clube apresentou superávit de R$ 16,16 milhões entre janeiro e março, R$ 1,48 milhões a menos que o valor orçado para o semestre.
Foram R$ 21.017.539 em arrecadação através de vendas de direitos federativos e empréstimos, já as despesas referentes ao mesmo tema registraram R$ 51.475. No entanto, o Peixe teve que desembolsar R$ 4,8 em reclamações trabalhistas.
O clube ainda apresentou pouco mais de R$ 43 milhões em receitas recorrentes no trimestre, sendo as despesas administrativas R$ 6,1 mi.
O resultado contábil do Santos no primeiro trimestre também foi positivo, em R$ 4,4 milhões, apresentado na EBTIDA, termo que indica os lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações, considerando a variação cambial entre janeiro e março de 2020, que influenciou em R$ 12,4 milhões referentes as operações realizadas com clubes do exterior.E MAIS:Com Derlis, adversário do Santos na Libertadores volta aos treinosPeres afirma não possuir interesse em tentar reeleição no SantosPresidente do Santos crê em maratona de jogos e cautela nas contratações no retorno do futebolPeres mantém portas do Santos abertas a Cuca: 'Sou fã número um'Peres destaca chances de Jesualdo aos garotos no Santos e aprova trabalho do treinador: 'Primoroso'Empresário de Yuri Alberto responde críticas do presidente do SantosPeres avalia o seu trabalho à frente do Santos e faz autocrítica E MAIS:

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