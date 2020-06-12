Santos fecha primeiro trimestre de 2020 com superávit de R$ 16 milhões

O Santos apresentou o balanço dos primeiros três meses de 2020 na noite desta quinta-feira. Segundo relatórios divulgado em seu site oficial, o clube apresentou superávit de R$ 16,16 milhões entre janeiro e março, R$ 1,48 milhões a menos que o valor orçado para o semestre.

O resultado contábil do Santos no primeiro trimestre também foi positivo, em R$ 4,4 milhões, apresentado na EBTIDA, termo que indica os lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações, considerando a variação cambial entre janeiro e março de 2020, que influenciou em R$ 12,4 milhões referentes as operações realizadas com clubes do exterior.E MAIS:Com Derlis, adversário do Santos na Libertadores volta aos treinosPeres afirma não possuir interesse em tentar reeleição no SantosPresidente do Santos crê em maratona de jogos e cautela nas contratações no retorno do futebolPeres mantém portas do Santos abertas a Cuca: 'Sou fã número um'Peres destaca chances de Jesualdo aos garotos no Santos e aprova trabalho do treinador: 'Primoroso'Empresário de Yuri Alberto responde críticas do presidente do SantosPeres avalia o seu trabalho à frente do Santos e faz autocrítica E MAIS: