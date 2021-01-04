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futebol

Santos fecha patrocínio master para as semifinais da Copa Libertadores

TekBon, que já patrocina o Peixe, amplia o acordo e estará no espaço mais nobre do uniforme nos dois jogos contra o Boca Juniors. Valores do acordo não foram revelados...
LanceNet

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Publicado em 

04 jan 2021 às 18:59

Publicado em 04 de Janeiro de 2021 às 18:59

Crédito: Ivan Storti/SantosFC
A Tekbond estará no espaço principal da camisa do Santos nos dois jogos contra o Boca Juniors, pela Copa Libertadores, na quarta-feira (06), no estádio La Bombonera, na Argentina, e no dia 13, na Vila Belmiro. A empresa já ocupou o espaço nas partidas contra Ceará e Vasco, pelo Campeonato Brasileiro.A Tekbond, que permanece no esterno do uniforme santista até 31 de dezembro de 2022, fechou novo acordo com o Santos para o confronto contra o Boca. Os valores não foram divulgados.- Um melhor desempenho esportivo abre novas possibilidades de exposição e investimento aos nossos patrocinadores. O alcance continental da competição é um atrativo importante para marcas com atuação internacional como a TekBond - afirmou Marcelo Frazão, Executivo de Marketing e Comunicação.Presente no mercado desde 2002, a Tekbond foi adquirida pela multinacional francesa Saint-Gobain, uma das maiores empresas do mundo no segmento da construção, que elegeu a Tekbond para ser a sua marca global de adesivos. - Sempre soubemos que o Santos seria uma importante ferramenta para projetar nossa marca mundialmente. Como a Tekbond está presente em toda América Latina e com destaque no mercado argentino, a semifinal da Libertadores será a oportunidade perfeita para elevarmos ainda mais o brilho da nossa parceria com o Peixe - disse Eduardo Mano, diretor de marketing da Tekbond.
Além do uniforme, a Tekbond continuará presente nas redes sociais do clube, ações de hospitalidade na Vila Belmiro, nos uniformes de treinos e viagens, placas publicitárias no CT Rei Pelé e backdrop de entrevistas.

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