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futebol

Santos fecha a preparação para a volta do Paulista; veja detalhes

Peixe volta a campo nesta quarta-feira contra o Santo André, ás 19h15, na Vila Belmiro. Volante Alison projetou o duelo e está confiante em uma vitória da equipe...
LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2020 às 21:46

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 21:46

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos realizou na tarde desta terça-feira (21) o último treino antes da partida desta quarta-feira (22), contra o Santo André, na Vila Belmiro, que marcará o retorno do Campeonato Paulista após mais de quatro meses de paralisação para o time alvinegro.
O jogo será válido pela 11ª e penúltima rodada da primeira fase da competição estadual. Em campo, a comissão técnica comandada por Jesualdo Ferreira promoveu uma atividade em campo reduzido e ensaiou jogadas de bola parada.
Um dos líderes do elenco, o volante Alison analisou os pouco mais de 20 dias de trabalho e projetou a partida contra o time do ABC Paulista, que é líder geral da competição.
- Tivemos cerca de 20 dias de treinamento, de preparação, e foram treinamentos muito bons. Foi um momento preparatório muito bom e importante para nós. A expectativa é fazer um excelente jogo amanhã e que a gente possa voltar bem. Sabemos que a falta de ritmo de jogo atrapalha um pouco, mas precisaremos superar isso, passar por cima desse obstáculo, e fazer uma excelente partida para retomar o campeonato com vitória - afirmou.
O Santos precisa de uma vitória contra o Santo André para garantir a primeira colocação no grupo A e jogar as quartas de final da competição como mandante. Atualmente, o time comandado por Jesualdo Ferreira soma 15 pontos, enquanto os adversários mais próximos na tabela de classificação, Oeste e Água Santa, conquistaram 10 pontos.
- Será um jogo muito difícil. A gente sabe da qualidade da equipe do Santo André, que vinha fazendo uma excelente campanha, um time muito forte e bem treinado, mas a gente vai em busca da vitória. Estaremos jogando dentro da Vila Belmiro, nosso estádio e, mesmo sem torcida, a gente sabe que estarão dentro de suas casas torcendo por nós e mandando energias positivas - disse o camisa cinco santista.

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