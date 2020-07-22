Santos fecha a preparação para a volta do Paulista; veja detalhes

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O Santos realizou na tarde desta terça-feira (21) o último treino antes da partida desta quarta-feira (22), contra o Santo André, na Vila Belmiro, que marcará o retorno do Campeonato Paulista após mais de quatro meses de paralisação para o time alvinegro.

O jogo será válido pela 11ª e penúltima rodada da primeira fase da competição estadual. Em campo, a comissão técnica comandada por Jesualdo Ferreira promoveu uma atividade em campo reduzido e ensaiou jogadas de bola parada.

Um dos líderes do elenco, o volante Alison analisou os pouco mais de 20 dias de trabalho e projetou a partida contra o time do ABC Paulista, que é líder geral da competição.

- Tivemos cerca de 20 dias de treinamento, de preparação, e foram treinamentos muito bons. Foi um momento preparatório muito bom e importante para nós. A expectativa é fazer um excelente jogo amanhã e que a gente possa voltar bem. Sabemos que a falta de ritmo de jogo atrapalha um pouco, mas precisaremos superar isso, passar por cima desse obstáculo, e fazer uma excelente partida para retomar o campeonato com vitória - afirmou.

O Santos precisa de uma vitória contra o Santo André para garantir a primeira colocação no grupo A e jogar as quartas de final da competição como mandante. Atualmente, o time comandado por Jesualdo Ferreira soma 15 pontos, enquanto os adversários mais próximos na tabela de classificação, Oeste e Água Santa, conquistaram 10 pontos.