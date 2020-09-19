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futebol

Santos faz último treino antes de pegar o Botafogo; veja provável time

Técnico Cuca tem dúvidas para o substituto de Soteldo, que está suspenso. Kaio Jorge, recuperado da Covid-19, está de volta e briga por vaga na equipe titular...

Publicado em 19 de Setembro de 2020 às 17:14

LanceNet

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Publicado em 

19 set 2020 às 17:14
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos realizou neste sábado, o último treino antes de enfrentar o Botafogo, no domingo, às 18h15 (de Brasília), no estádio Nilton Santos, o Engenhão, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Os jogadores realizaram um trabalho de posicionamento, seguido de treino regenerativo. Em seguida, a equipe viajou para o Rio de Janeiro, local da partida de amanhã. Vale ressaltar que ninguém testou positivo para Covid-19 antes da viagem. O técnico Cuca tem dúvidas para montar o ataque santista. Sem Soteldo, que está suspenso, a tendência é de que Lucas Braga fique com a vaga do venezuelano. Kaio Jorge, recuperado da Covid-19, está à disposição. Outro retorno é o do lateral-esquerdo Felipe Jonatan, que volta de suspensão.
Com isso, uma provável escalação é João Paulo; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Carlos Sánchez; Marinho, Lucas Braga e Raniel (Kaio Jorge).
O Santos é o sétimo colocado no Brasileirão, com 15 pontos conquistados e quer a vitória para se aproximar dos primeiros colocados.

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