Santos faz último treino antes de pegar o Botafogo; veja provável time

O Santos realizou neste sábado, o último treino antes de enfrentar o Botafogo, no domingo, às 18h15 (de Brasília), no estádio Nilton Santos, o Engenhão, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Os jogadores realizaram um trabalho de posicionamento, seguido de treino regenerativo. Em seguida, a equipe viajou para o Rio de Janeiro, local da partida de amanhã. Vale ressaltar que ninguém testou positivo para Covid-19 antes da viagem. O técnico Cuca tem dúvidas para montar o ataque santista. Sem Soteldo, que está suspenso, a tendência é de que Lucas Braga fique com a vaga do venezuelano. Kaio Jorge, recuperado da Covid-19, está à disposição. Outro retorno é o do lateral-esquerdo Felipe Jonatan, que volta de suspensão.
Com isso, uma provável escalação é João Paulo; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Carlos Sánchez; Marinho, Lucas Braga e Raniel (Kaio Jorge).
O Santos é o sétimo colocado no Brasileirão, com 15 pontos conquistados e quer a vitória para se aproximar dos primeiros colocados.