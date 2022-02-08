Santos faz acordo e encerra vínculo com o zagueiro Cléber Reis

O Santos conseguiu entrar em um acordo com o zagueiro Cléber Reis e encerrar o vínculo com o jogador. Com contrato até o último mês de janeiro, o Peixe teria, por lei, que renovar o contrato com o atleta até que ele estivesse 100% recuperado para voltar aos gramados.O Santos, porém, entrou em um acordo e conseguiu a rescisão amigável com Cléber Reis, que agora irá realizar seu tratamento com o Doutor Joaquim Grava. O Peixe combinou em pagar cerca R$ 1 milhão parcelado até o fim do ano. O salário do zagueiro girava em torno de R$ 280 mil, ou seja, R$ 3 milhões anualmente.
O zagueiro chegou ao Santos em 2017, vindo do Hamburgo, da Alemanha, custando cerca de 2,5 milhões de euros (R$ 16,4 mi), mas não conseguiu destaque. A dívida com o time alemão perdurou durante cinco anos e foi resolvida durante a gestão provisória de Orlando Rollo com empréstimo feito por Andres Rueda.Durante os anos de contrato com a equipe da Vila Belmiro, o jogador chegou a ser emprestado ao Coritiba, Paraná e Ponte Preta, também sem grande brilho. Foram apenas 10 jogos com a camisa santista.