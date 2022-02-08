Santos faz acordo e encerra vínculo com o zagueiro Cléber Reis

O Santos conseguiu entrar em um acordo com o zagueiro Cléber Reis e encerrar o vínculo com o jogador. Com contrato até o último mês de janeiro, o Peixe teria, por lei, que renovar o contrato com o atleta até que ele estivesse 100% recuperado para voltar aos gramados.O Santos, porém, entrou em um acordo e conseguiu a rescisão amigável com Cléber Reis, que agora irá realizar seu tratamento com o Doutor Joaquim Grava. O Peixe combinou em pagar cerca R$ 1 milhão parcelado até o fim do ano. O salário do zagueiro girava em torno de R$ 280 mil, ou seja, R$ 3 milhões anualmente.