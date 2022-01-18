Santos fará jogo-treino contra o São Caetano na manhã desta quarta

O Santos vai realizar um jogo-treino contra o São Caetano, no CT Rei Pelé, na manhã desta quarta-feira (18). Seguindo todos os protocolos de saúde e medidas de proteção contra a Covid-19, todos os atletas e membros da comissão técnica da equipe do ABC farão teste de antígeno. Somente após os resultados dos testes a delegação iniciará o deslocamento até o CT Rei Pelé.Em nota, o Peixe destacou que mantém os rigorosos protocolos de saúde, segue realizando testes diários. Os jogadores e membros da comissão técnica fazem os exames de dentro dos seus carros em um ‘drive-thru’ montado no estacionamento do CT Rei Pelé, respeitando o distanciamento social. Eles são liberados para as atividades apenas após testarem negativo para Covid-19.

O técnico Fábio Carille não deve contar com o volante Vinícius Balieiro, os zagueiros Kaiky e Robson Reis, todos diagnosticado com Covid-19. Cleber Reis e Kevin Malthus, que estão em tratamento no Departamento Médico, também estão em isolamento por conta do vírus.Já o atacante Bruno Marques, além de ter testado positivo para Covid-19, negocia sua saída para o futebol português. O jogador deve ser cedido ao Arouca, da primeira divisão de Portugal até junho de 2023, com valor de passe fixado em caso de contratação em definitivo e salário 100% pago pelo portugueses.

Além disso, outros jogadores também devem começar "de leve" após a doença. São eles: Marinho, Léo Baptistão, Luiz Felipe, Sandry, Vinícius Zanocelo e Ângelo. Os jogadores testaram positivo antes da reapresentação. Agora, treinam normalmente com o elenco.

A estreia do Alvinegro da Vila Belmiro no Campeonato Paulista será na próxima quarta-feira (26), às 19 horas, no Estádio Municipal Major José Levy Sobrinho, em Limeira, no interior de São Paulo. A partida terá transmissão pelo HBO Max. Os ingressos já estão à venda.