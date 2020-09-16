Santos exerce compra de volante da base: 'Estou vivendo um sonho'

Crédito: Vinicius Vieira/V2MM

O volante Lucas Barbosa, de 19 anos, foi definitivamente contratado pelo Santos. O jogador estava emprestado pelo Novorizontino, clube com o qual o Peixe exerceu a obrigatoriedade de compra, por R$ 300 mil. O vínculo tem duração até 2025.

Lucas tem treinado com o time B do Alvinegro, mas deve integrar o elenco que disputará o Brasileirão Sub-20, que tem início no dia 23 de setembro, quando o Santos enfrenta o Vitória, no estádio do Barradão, em Salvador/BA.

– Estou vivendo um sonho com esta renovação. Estar em uma Vila Belmiro, sendo comprado pelo Santos, é algo muito grande para mim – disse o garoto.Além de Peixe e Novorizontino, Barbosa também tem passagem pelo sub-15 do Grêmio, em 2016, e pelo sub-19 do Golden State, dos Estados Unidos, no ano passado. Também treinou no São Paulo por um breve período, aos 14 anos. Desde 2018 tem ganho destaque nas categorias de formação, quando chegou à semifinal do Paulistão Sub-17 com a equipe de Novo Horizonte, onde deu 23 assistências em 24 partidas.

– Me faz recordar minha história, em que em certo momento cheguei a desistir, aos 15 anos, e tive ajuda de pessoas que me fizeram voltar. Me lembro da partida, quando atuava pelo Novorizontino, contra o mesmo Santos, em 2018, por um Campeonato Paulista Sub-17, que fez toda a diferença na minha vida e que me fez estar aqui – afirmou o volante.

– Por esses momentos que eu comemoro tanto este contrato e tenho plena confiança de que ainda é só o início – concluiu.

Natural de Bebedouro, cidade do interior paulista, Lucas Barbosa está no futebol desde os 11 anos, quando iniciou em sua cidade natal. Em 2017, antes da sua passagem de destaque pelo Novorizontino, chegou a jogar no principal time do seu município, a Associação Atlética Internacional.

Como o atleta já estava registrado pelo Santos, ele pode jogar normalmente, não necessitando aguardar o Peixe firmar um acordo com o Hamburgo (ALE), que impede que o Peixe inscreva novos jogadores ao seu plantel, por conta de uma dívida de cerca de R$ 30 milhões, que perdura desde 2017, por conta do não pagamento pelo zagueiro Cléber Reis, atualmente empestado a Ponte Preta.