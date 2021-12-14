Santos estuda a contratação do atacante Luis Phelipe, que passou pela base do clube

O Santos estuda a contratação do atacante Luis Phelipe, de apenas 20 anos, para a próxima temporada. Existe o interesse do clube e a aprovação do executivo de futebol, Edu Dracena, mas o Peixe ainda não procurou os representantes do jogador.Luis Phelipe é natural de Santos, teve uma passagem pelas categorias de base e o clube já tinha demonstrado interesse na sua contratação em 2018, mas as conversas não evoluíram.

Luis Phelipe também tem passagem pelas categorias de base do Red Bull Brasil e em 2019 acabou virando jogador do Red Bull Bragantino após a fusão com o Clube Atlético Bragantino. Naquele ano fez sua estreia profissional na partida contra o Londrina pela Série B do Campeonato Brasileiro, em maio.Em julho de 2019 assinou contrato com o Red Bull Salzburg até o final de 2024. Foi emprestado ao Liefering, ao próprio Red Bull Bragantino e, atualmente, está no Lugano.

Em novembro de 2020, quando estava emprestado ao Red Bull Bragantino, chegou a atuar contra o Santos, no Estádio Nabi Abi Chedid, pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, as equipes empataram por 1 a 1 e Luis Phelipe deu a assistência para o gol do Bragantino ainda nos acréscimos.