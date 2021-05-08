Santos estreia na Copa do Brasil no dia 1º de junho, fora de casa

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou as informações da 3ª fase da Copa do Brasil na noite desta sexta-feira. E o Santos fará sua estreia no dia 1º junho, no Estádio Municipal Olímpico Albino Turbay, no Paraná, às 19 horas. O jogo será contra o Cianorte. A volta ficou marcada para a Vila Belmiro, no dia 8 de junho, às 16h30.O clube paranaense ocupa a 6ª colocação do campeonato estadual, com 12 pontos. O artilheiro da competição pertence ao rival do Peixe, o Pacho. O camisa 9 tem 12 gols no Campeonato Paranaense. Além da Copa do Brasil e o Estadual, o Cianorte disputará nessa temporada a Série D.O Santos na temporada passada foi eliminado na primeira fase que disputou da Copa do Brasil, empatando com o Ceará na Vila Belmiro, em 0 a 0, e perdendo no Castelão por por 1 a 0, gol de Vina. Na época, o Alvinegro era treinado por Cuca e assim como agora, só entrou no decorrer da competição por estar disputando a Copa Libertadores da América.