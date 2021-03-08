Santos está invicto contra venezuelanos na história

O Santos estreia na Libertadores nesta terça-feira, contra o Deportivo Lara (Venezuela). O Peixe costuma se dar bem contra equipes do país vizinho. Em toda a história, são nove jogos contra time venezuelanos, com sete vitórias santistas e dois empates.Os confrontos mais recentes foram válidos pela Copa Libertadores. O Peixe enfrentou duas vezes o Caracas, em 2007, além de duas vezes o Deportivo Táchira, em 2011. Nos dois casos, empates fora de casa, com vitórias no Brasil.Os demais duelos são todos em amistosos. Vitórias contra o Deportivo Español, Deportivo Galícia (2 vezes) e Seleção da Liga Venezuelana, todas fora de casa. Até a Seleção da Venezuela já foi adversária do Peixe, em torneio amistoso em Curaçao, em 1984. O Santos venceu o confronto por 1 a 0.