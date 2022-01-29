Santos espera contar com Goulart para o clássico contra o Corinthians

A comissão técnica do Santos espera contar com o meia-atacante Ricardo Goulart para o clássico contra o Corinthians, na próxima quarta-feira, às 21h45, na Arena Corinthians. Ele ficou de fora da estreia no Paulistão, contra a Inter, e do jogo deste sábado, contra o Botafogo.O jogador foi anunciado pelo Santos no dia 12 de janeiro. Desde esta data o Peixe tenta a regularização do jogador junto à CBF, mas vem encontrando dificuldades. Como o jogador é naturalizado chinês, é necessário o visto de trabalho da Federação Chinesa. Este documento ainda não chegou no Brasil."Esperamos que a documentação esteja pronta o quanto antes. Sabemos o quanto ele vai acrescentar, sabemos da qualidade dele. Ajudará muito no sistema ofensivo, municiando nossos jogadores para criarmos mais chances de gols", disse o auxiliar Leandro Silva.