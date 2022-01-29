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futebol

Santos espera contar com Goulart para o clássico contra o Corinthians

Camisa 10 espera a chegada de documentação da China, e se isso não ocorrer até a noite de terça-feira, ficará de fora do terceiro jogo consecutivo do Peixe no Campeonato Paulista...

Publicado em 29 de Janeiro de 2022 às 14:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jan 2022 às 14:28
A comissão técnica do Santos espera contar com o meia-atacante Ricardo Goulart para o clássico contra o Corinthians, na próxima quarta-feira, às 21h45, na Arena Corinthians. Ele ficou de fora da estreia no Paulistão, contra a Inter, e do jogo deste sábado, contra o Botafogo.O jogador foi anunciado pelo Santos no dia 12 de janeiro. Desde esta data o Peixe tenta a regularização do jogador junto à CBF, mas vem encontrando dificuldades. Como o jogador é naturalizado chinês, é necessário o visto de trabalho da Federação Chinesa. Este documento ainda não chegou no Brasil."Esperamos que a documentação esteja pronta o quanto antes. Sabemos o quanto ele vai acrescentar, sabemos da qualidade dele. Ajudará muito no sistema ofensivo, municiando nossos jogadores para criarmos mais chances de gols", disse o auxiliar Leandro Silva.
Ricardo Goulart perdeu a possibilidade de jogar na estreia do clube no Paulistão, quarta-feira, contra a Inter de Limeira, jogo realizado no interior de São Paulo. A expectativa é que tudo ficasse resolvido até esta sexta, o que não aconteceu.
O prazo máximo para a documentação chegar e o registro no BID aparecer é na próxima terça-feira, às 19 horas. Caso não aconteça, o jogador ficará de fora mais uma vez.
Crédito: RicardoGoulartaindaaguardaregularizaçãoparapoderestrearnoSantos(FOTO:Divulgação/SantosFC

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