Santos espera acertar com fornecedor de material esportivo até junho

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Depois de conseguir o patrocinador máster, o departamento de marketing do Santos agora trabalha para acertar um contrato com empresa de material esportivo para a próxima temporada. O contrato com a Umbro termina no final deste ano e existe a possibilidade de renovação.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaEm Live no canal do Diário do Peixe no Youtube, Vitor Sion, membro do Comitê de Gestão, afirmou que a expectativa do clube é deixar o assunto resolvido até o meio do ano.

- Nosso contrato vai até o final do ano e um contrato desse não se resolve em 15 dias. O ideal é que a gente resolva no primeiro semestre. Eu gosto da Umbro, esteve junto com o Santos nas grandes conquistas, acho que as camisas são bonitas, mas é lógico que tem alguns ajustes que precisamos fazer - afirmou Vitor Sion.A Umbro deve lançar o novo modelo de uniforme na próxima semana em comemoração ao aniversário do clube.

Na Live, Vitor Sion falou sobre a possibilidade de ter uma marca própria, mas deixou claro nas entrelinhas de que ele não é muito favorável neste momento.