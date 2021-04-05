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futebol

Santos espera acertar com fornecedor de material esportivo até junho

Contrato com a Umbro termina no final do ano e renovação não está descartada...

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 11:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 abr 2021 às 11:19
Crédito: Divulgação
Depois de conseguir o patrocinador máster, o departamento de marketing do Santos agora trabalha para acertar um contrato com empresa de material esportivo para a próxima temporada. O contrato com a Umbro termina no final deste ano e existe a possibilidade de renovação.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaEm Live no canal do Diário do Peixe no Youtube, Vitor Sion, membro do Comitê de Gestão, afirmou que a expectativa do clube é deixar o assunto resolvido até o meio do ano.
- Nosso contrato vai até o final do ano e um contrato desse não se resolve em 15 dias. O ideal é que a gente resolva no primeiro semestre. Eu gosto da Umbro, esteve junto com o Santos nas grandes conquistas, acho que as camisas são bonitas, mas é lógico que tem alguns ajustes que precisamos fazer - afirmou Vitor Sion.A Umbro deve lançar o novo modelo de uniforme na próxima semana em comemoração ao aniversário do clube.
Na Live, Vitor Sion falou sobre a possibilidade de ter uma marca própria, mas deixou claro nas entrelinhas de que ele não é muito favorável neste momento.
- Tem vários clubes que estão satisfeitos com esse caminho. O Santos não é um clube regional, precisa ter uma capilaridade, estamos pensando nessa possibilidade, mas não podemos dar passo em falso - completou.

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